Почта Банк разыграл первый из восьми автомобилей

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Ключи от авто получил житель Республики Дагестан Ризбулла Алиев. До конца года Почта Банк разыграет еще семь автомобилей, следующий розыгрыш состоится 21 июня.
«Уже два года я получаю пенсию в Почта Банке, офис которого находится в соседнем селе Гели. Это единственный ближайший от моего дома банк. В телефоне увидел кнопку розыгрыша и решил откликнуться. Честно говоря, совсем не ожидал, что могу выиграть. Когда девушка позвонила, думал, что это мошенники хотят обмануть, не сразу поверил. Это мой первый крупный выигрыш в жизни. Почта Банк приятно удивил, что не только организовал мой приезд в Москву, но и оплатил транспортировку автомобиля и налоги. Спасибо за такой приятный подарок», — рассказал Ризбулла Алиев.
«Я рад, что удача улыбнулась клиенту, проживающему в регионе за пределами мегаполиса. Это символично, ведь миссия Почта Банка — обеспечить финансовую доступность населению вне зависимости от места проживания, и, в частности, в малых городах и в сельской местности. Мы с особым вниманием относимся к старшему поколению и постоянно улучшаем для них сервисы и продукты. В розыгрыше автомобиля участвуют уже более 760 тысяч человек со всей нашей страны. Еще семь новых автомобилей ждут своих владельцев. Поздравляю Ризбуллу Магомедовича с победой и благодарю за доверие и выбор Почта Банка. Желаю ему приятных и комфортных поездок», — отметил член правления, директор по развитию бизнеса Почта Банка Андрей Осипов.
Акция «Забери автомобиль» действует до 31 января 2025 года. По ее условиям клиентам необходимо получать пенсионные зачисления в Почта Банке. Далее на телефон придет сообщение с приглашением стать участником розыгрыша. Для этого нужно открыть мобильное приложение Почта Банка, нажать кнопку «Принять участие» и получить уникальный номер. Новым клиентам для участия в акции необходимо оставить заявку на перевод пенсии на карту Почта Банка и получить первое зачисление. Победитель каждый месяц определяется с помощью программы генерации случайных чисел.
Также пенсионерам доступен кешбэк в размере 3% за покупки по картам ж/д билетов, товаров в аптеках и на заправках, специальные условия по вкладам и кредитам.
Узнать больше об условиях акции и получения пенсии в Почта Банке можно на сайте.