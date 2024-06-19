Почта Банк разыграл первый из восьми автомобилей

«Я рад, что удача улыбнулась клиенту, проживающему в регионе за пределами мегаполиса. Это символично, ведь миссия Почта Банка — обеспечить финансовую доступность населению вне зависимости от места проживания, и, в частности, в малых городах и в сельской местности. Мы с особым вниманием относимся к старшему поколению и постоянно улучшаем для них сервисы и продукты. В розыгрыше автомобиля участвуют уже более 760 тысяч человек со всей нашей страны. Еще семь новых автомобилей ждут своих владельцев. Поздравляю Ризбуллу Магомедовича с победой и благодарю за доверие и выбор Почта Банка. Желаю ему приятных и комфортных поездок», — отметил член правления, директор по развитию бизнеса Почта Банка Андрей Осипов.