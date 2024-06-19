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Published Сегодня, 09:18

Modified Сегодня, 09:19

Updated Сегодня, 09:19

Подросток на кроссовом мотоцикле сбил ребенка в Ростовской области

Подросток на кроссовом мотоцикле сбил ребенка в Ростовской области

19 июня 2024, 09:18
Фото: pxhere
Подросток на кроссовом мотоцикле сбил ребенка в Ростовской области
ДТП с участием несовершеннолетнего произошло в Ростовской области 18 июня, подробностями поделились в управлении ГИБДД.

Авария случилась в хуторе Калинин Мясниковского района. Там вечером понедельника, 18 июня, на улице Набережной 18-летний подросток на кроссовом мотоцикле сбил девятилетнего мальчика.

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Ребенок выжил, но с серьезными травмами доставлен в больницу. Водитель кроссового мотоцикла не пострадал.

Расследованием инцидента занялись правоохранительные органы.

Ранее иномарка протаранила автобус «Москва — Махачкала» в Ростовской области. Авария произошла на трассе «Морозовск — Цимлянск — Волгодонск». Травмы в ДТП получили два человека.

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#Виктория Прутковская#Новости#Ростов-на-Дону#Дети#ДТП#ГИБДД России по Ростовской области#Происшествия
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