Подросток на кроссовом мотоцикле сбил ребенка в Ростовской области

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
Авария случилась в хуторе Калинин Мясниковского района. Там вечером понедельника, 18 июня, на улице Набережной 18-летний подросток на кроссовом мотоцикле сбил девятилетнего мальчика.
Ребенок выжил, но с серьезными травмами доставлен в больницу. Водитель кроссового мотоцикла не пострадал.
Расследованием инцидента занялись правоохранительные органы.
Ранее иномарка протаранила автобус «Москва — Махачкала» в Ростовской области. Авария произошла на трассе «Морозовск — Цимлянск — Волгодонск». Травмы в ДТП получили два человека.