Популярный СПА-комплекс под Таганрогом экстренно эвакуировали. Что там произошло?

Людей с популярного СПА-комплекса со знаменитым прозрачным бассейном попросили экстренно покинуть территорию. Это произошло около 14 часов. Работники «Станции Морская» толком ничего не объяснили отдыхающим, но сообщили, что в комплексе якобы находится некий опасный человек.