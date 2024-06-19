Популярный СПА-комплекс под Таганрогом экстренно эвакуировали. Что там произошло?

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
Людей с популярного СПА-комплекса со знаменитым прозрачным бассейном попросили экстренно покинуть территорию. Это произошло около 14 часов. Работники «Станции Морская» толком ничего не объяснили отдыхающим, но сообщили, что в комплексе якобы находится некий опасный человек.
Люди покинули территорию и уже час находятся снаружи, под палящим солнцем. «Никого не впустили и неизвестно, когда впустят», «Мы уже час сидим в машине», — пожаловались посетители.
Официально информация об эвакуации и ее причинах не сообщалась. Она будет уточняться.
Ранее в Ростове экстренно эвакуировали детский сад из-за найденного боевого снаряда.