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Posted Сегодня, 12:19

Published Сегодня, 12:19

Modified Сегодня, 12:21

Updated Сегодня, 12:21

Популярный СПА-комплекс под Таганрогом экстренно эвакуировали. Что там произошло?

Популярный СПА-комплекс под Таганрогом экстренно эвакуировали. Что там произошло?

19 июня 2024, 12:19
Фото: 74.rosguard.gov.ru / для иллюстрации
Популярный СПА-комплекс под Таганрогом экстренно эвакуировали. Что там произошло?

Отдыхающих популярного СПА-комплекса под Таганрогом экстренно эвакуировали

Отдыхающих популярного СПА-комплекса под Таганрогом «Станция Морская» экстренно эвакуировали, сообщили очевидцы в социальных сетях.
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Отдых

Людей с популярного СПА-комплекса со знаменитым прозрачным бассейном попросили экстренно покинуть территорию. Это произошло около 14 часов. Работники «Станции Морская» толком ничего не объяснили отдыхающим, но сообщили, что в комплексе якобы находится некий опасный человек.

Люди покинули территорию и уже час находятся снаружи, под палящим солнцем. «Никого не впустили и неизвестно, когда впустят», «Мы уже час сидим в машине», — пожаловались посетители.

Официально информация об эвакуации и ее причинах не сообщалась. Она будет уточняться.

Ранее в Ростове экстренно эвакуировали детский сад из-за найденного боевого снаряда.

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