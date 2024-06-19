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Новости Ростовской области за 19 июня

Ростовчане раскошелились на дорогу к морю, а из художника-любителя достали фломастеры

19 июня 2024, 19:39
Фото: Шедеврум
Новости Ростовской области за 19 июня
В Ростове-на-Дону услуги такси за год подорожали на треть, тем временем местные врачи достали набор фломастеров из 45-летнего мужчины, а также стало известно во сколько обойдется поездка из Ростова к Черному морю по платным участкам М-4 «Дон».

Цены на такси

В Ростовской области на год цены на такси выросли на 24,9%.

В донском регионе в мае прошлого года километр поездки стоил 28,41 рубля. Теперь же ценник вырос до 35,51 рубля.

Однако в Ростове-на-Дону показатели взлетели аж на 31,5%. Средняя стоимость за один километр составляет 42,86 рубля. В 2023 году эта цифра была на десять рублей меньше.

В других городах Ростовской области тоже наблюдается рост цен. В Таганроге стоимость проезда увеличилась на 25,5%, в Волгодонске — 7%, а в Миллерово — 13%. В Шахтах услуги такси стали дороже аж на 39,4%.

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Художник от слова «худо»

В Ростове-на-Дону в горбольницу №20 поступил необычный пациент. В теле мужчины нашли целый набор фломастеров, сообщает пресс-служба Минздрава Ростовской области.

В честь юбилея городской больницы №20 врачи вспомнили, какие инородные предметы им приходилось доставать из пациентов. Однажды к эндоскопистам попал 45-летний мужчина. Из него пришлось извлечь настоящий набор фломастеров.

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Поездка на море

Проезд по трассе М-4 «Дон» со временем становится все дороже и дороже. На сегодняшний день путешествие от Ростова до Черного моря и обратно водителю автомобиля обойдется более чем в 3 тысячи рублей.

Проезд по трассе М-4 «Дон» со временем становится все дороже и дороже.Проезд по трассе М-4 «Дон» со временем становится все дороже и дороже.
Проезд по трассе М-4 «Дон» со временем становится все дороже и дороже.
Фото: Alexxx Malev/wikimedia.org

По дороге к морю встречается три основных пункта взимания платы и два дополнительных, в зависимости от маршрута.

Первый пункт находится на 1091 километре М-4 «Дон». Здесь проезд стоит всего 120 рублей. Следующий платный участок дороги начинается на 1119 километре не далеко от поселка Веселая жизнь. В будние дни здесь придется отдать 250 рублей, а выходные и пятницу уже 300. Третий платный пункт находится на 1195 километре. Тут цены значительно выше. В понедельник, вторник, среду и четверг водители легковых автомобилей должны заплатить 330 рублей, а с пятницы по воскресенье 420 рублей. Итого выходит 840 рублей за поездку только в одну сторону.

Трат будет значительно больше, если ехать через Новочеркасск и Краснодар. Так, если отправится на море через Новочеркасск, то на 1046 километре проезд обойдется в 330 рублей с понедельника по четверг, а в пятницу — воскресенье в 380 рублей. Также маршрут может пролегать через дальний западный обход Краснодара. Там на 46-м километре за проезд придется отдать 350 рублей. Если пересечь все пять пунктов, то дорога туда выйдет в 1570 рублей, и обратно придется отдать столько же, если считать по максимальному тарифу.

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