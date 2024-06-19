Ростовчане раскошелились на дорогу к морю, а из художника-любителя достали фломастеры

Трат будет значительно больше, если ехать через Новочеркасск и Краснодар. Так, если отправится на море через Новочеркасск, то на 1046 километре проезд обойдется в 330 рублей с понедельника по четверг, а в пятницу — воскресенье в 380 рублей. Также маршрут может пролегать через дальний западный обход Краснодара. Там на 46-м километре за проезд придется отдать 350 рублей. Если пересечь все пять пунктов, то дорога туда выйдет в 1570 рублей, и обратно придется отдать столько же, если считать по максимальному тарифу.