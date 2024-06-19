Ростовским туристам рассказали, чем они рискуют заболеть в Краснодарском крае

Руководитель департамента «Производственный контроль» службы санитарной оценки объектов Алексей Меньшиков предупреждает, что особенно опасно купаться в Черном море после сильных ливней. Также, по его словам, в море можно подцепить кожную инфекцию. Особенно если на теле человека есть открытая рана.