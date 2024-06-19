Ростовским туристам рассказали, чем они рискуют заболеть в Краснодарском крае

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
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Updated Сегодня, 07:57
Страховые компании сообщили, что именно в Краснодарском крае фиксируется больше 80% происшествий, требующих оказания медицинской помощи туристам. Чаще всего отдыхающие жалуются на проблемы с ЖКХ и ЛОР-заболевания.
Эксперты отмечают, что различные синуситы и отиты туристы «зарабатывают», часто находясь под кондиционерами и пренебрегая элементарными правилами безопасности.
Ротавирусом отдыхающие заражаются в море. Пик заболеваемости им приходится на вторую половину лета и начало осени. От ротавируса не спасает ни собственноручное приготовление еды, ни обработка рук антисептиком. Достаточно просто искупаться в море.
Руководитель департамента «Производственный контроль» службы санитарной оценки объектов Алексей Меньшиков предупреждает, что особенно опасно купаться в Черном море после сильных ливней. Также, по его словам, в море можно подцепить кожную инфекцию. Особенно если на теле человека есть открытая рана.
Ранее туристы рассказали, где лучше отдыхать.