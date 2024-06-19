rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 07:55

Published Сегодня, 07:55

Modified Сегодня, 07:57

Updated Сегодня, 07:57

Ростовским туристам рассказали, чем они рискуют заболеть в Краснодарском крае

Ростовским туристам рассказали, чем они рискуют заболеть в Краснодарском крае

19 июня 2024, 07:55
Фото: Antoha34/panoramio
Ростовским туристам рассказали, чем они рискуют заболеть в Краснодарском крае
Краснодарский край признан самым опасным регионом России, там туристы чаще всего обращаются за помощью врачей, пишут «Новые известия».
Сюжет
Отдых

Страховые компании сообщили, что именно в Краснодарском крае фиксируется больше 80% происшествий, требующих оказания медицинской помощи туристам. Чаще всего отдыхающие жалуются на проблемы с ЖКХ и ЛОР-заболевания.

Эксперты отмечают, что различные синуситы и отиты туристы «зарабатывают», часто находясь под кондиционерами и пренебрегая элементарными правилами безопасности.

Ротавирусом отдыхающие заражаются в море. Пик заболеваемости им приходится на вторую половину лета и начало осени. От ротавируса не спасает ни собственноручное приготовление еды, ни обработка рук антисептиком. Достаточно просто искупаться в море.

«Выкачали 2,5 литра жидкости из лёгких»: как инфекции и вирусы попадают в Чёрное море
Узнать подробнее

Руководитель департамента «Производственный контроль» службы санитарной оценки объектов Алексей Меньшиков предупреждает, что особенно опасно купаться в Черном море после сильных ливней. Также, по его словам, в море можно подцепить кожную инфекцию. Особенно если на теле человека есть открытая рана.

Ранее туристы рассказали, где лучше отдыхать.

Читайте также:
Эксперты рассказали, сколько стоит отдых в Сочи по системе «все включено»Психолог рассказал, почему туристы на Черном море совокупляются в общественных местахВрач предупредила об опасности кишечных инфекций на берегу Черного и Азовского морей
#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Отдых#Черное море#Отдых летом#Происшествия
Подпишитесь
Детектив рассказал, что ростовчанки массово попадают в сексуальное рабство в Дубае
Сегодня, 08:23
Услуги таксистов в Ростове за год подорожали на треть
Сегодня, 07:57
Сотрудники СИЗО в Ростове могли передавать заключенным оружие за вознаграждение
Вчера, 17:59
Муфтий рассказал, о чем говорил с захватчиками заложников в СИЗО Ростова
Вчера, 17:29
Зоны парковки для самокатов появятся в Ростове
Вчера, 16:32
Суд в Ростове вынесет приговор обвиняемым в убийстве Моторолы и Захарченко
Вчера, 15:59