Сколько стоит проезд из Ростова к Черному морю по платным участкам М-4 «Дон»

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Всего на пути к Черному морю встречается три платежных пункта. Сначала водитель должен преодолеть 1091 километр трассы, чтобы это сделать необходимо заплатить всего 120 рублей. Следующий пункт взимания платы находится на 1119 километре не далеко от поселка Веселая жизнь. В будние дни придется отдать 250 рублей, а выходные и пятницу уже 300. Третий участок платной дороги начинается на 1195 километре. Здесь цены значительно выше. С понедельника по четверг стоимость проезда оценивается в 330 рублей, а с пятницы по воскресенье 420 рублей. Итого выходит 840 рублей за поездку только в одну сторону.
На пути к морю могут встретиться еще два платных участка дороги. Так, если ехать в сторону Новочеркасска, то на 1046 километре проезд обойдется в 330 рублей в будние дни, а в пятницу — воскресенье в 380 рублей. Также маршрут можно построить и через дальний западный обход Краснодара. Там на 46 километре водителю легковушки придется заплатить 350 рублей. Если зацепить все пять пунктов, то дорога туда обойдется в 1570 рублей, и обратно придется отдать столько же, если считать по максимальному тарифу.
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