Сколько стоит проезд из Ростова к Черному морю по платным участкам М-4 «Дон»

На пути к морю могут встретиться еще два платных участка дороги. Так, если ехать в сторону Новочеркасска, то на 1046 километре проезд обойдется в 330 рублей в будние дни, а в пятницу — воскресенье в 380 рублей. Также маршрут можно построить и через дальний западный обход Краснодара. Там на 46 километре водителю легковушки придется заплатить 350 рублей. Если зацепить все пять пунктов, то дорога туда обойдется в 1570 рублей, и обратно придется отдать столько же, если считать по максимальному тарифу.