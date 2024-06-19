Стало известно о состоянии выжившего террориста из СИЗО-1 Ростова

Напомним, в ночь на 16 июня шестеро осужденных за терроризм заключенных выломали решетки в камерах и сбежали из СИЗО-1 в Ростове. Утром они взяли в заложники двух сотрудников ФСИН. Переговоры с террористами не увенчались успехом, и силовики пошли на штурм.