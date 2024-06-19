Стало известно о состоянии выжившего террориста из СИЗО-1 Ростова

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
28-летний Даниил Камнеев — предположительно, единственный, кто выжил после штурма СИЗО-1 в Ростове 16 июня. Он находится в реанимации. Преступника ранили в голову. Он не подавал признаков жизни, но врачи смогли нащупать у него слабый пульс и экстренно госпитализировали.
Молодому человеку провели операцию, но в сознание он до сих пор не пришел. Давать какие-либо прогнозы врачи не рискуют.
Официально о состоянии Камнеева не сообщалось.
Напомним, в ночь на 16 июня шестеро осужденных за терроризм заключенных выломали решетки в камерах и сбежали из СИЗО-1 в Ростове. Утром они взяли в заложники двух сотрудников ФСИН. Переговоры с террористами не увенчались успехом, и силовики пошли на штурм.
* — включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.