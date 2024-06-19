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Posted Сегодня, 09:03

Published Сегодня, 09:03

Modified Сегодня, 09:05

Updated Сегодня, 09:05

Стало известно о состоянии выжившего террориста из СИЗО-1 Ростова

Стало известно о состоянии выжившего террориста из СИЗО-1 Ростова

19 июня 2024, 09:03
Фото: rostovgazeta.ru
Стало известно о состоянии выжившего террориста из СИЗО-1 Ростова

Выживший террорист из СИЗО-1 Ростова находится в реанимации

Заключенный СИЗО-1 в Ростове Даниил Камнеев* до сих пор не пришел в сознание, сообщает Lenta.ru.

28-летний Даниил Камнеев — предположительно, единственный, кто выжил после штурма СИЗО-1 в Ростове 16 июня. Он находится в реанимации. Преступника ранили в голову. Он не подавал признаков жизни, но врачи смогли нащупать у него слабый пульс и экстренно госпитализировали.

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Молодому человеку провели операцию, но в сознание он до сих пор не пришел. Давать какие-либо прогнозы врачи не рискуют.

Официально о состоянии Камнеева не сообщалось.

Напомним, в ночь на 16 июня шестеро осужденных за терроризм заключенных выломали решетки в камерах и сбежали из СИЗО-1 в Ростове. Утром они взяли в заложники двух сотрудников ФСИН. Переговоры с террористами не увенчались успехом, и силовики пошли на штурм.

* — включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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