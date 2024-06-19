Суд подтвердил приговор экс-главе Минздрава Ростовской области Быковской

Posted Сегодня, 17:46
Published Сегодня, 17:46
Modified Сегодня, 17:48
Updated Сегодня, 17:48
Апелляционная инстанция подтвердила решение по делу бывшего министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской. Видео, где она внимательно слушает вынесенный вердикт, опубликовала Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Ранее Кущёвский районный суд Краснодарского края признал Быковскую виновной в превышении полномочий и приговорил к наказанию в виде 4,5 лет заключения в колонии строгого режима.
Защитники обвиняемой обжаловали решение первой инстанции, однако апелляционный суд его подтвердил.
Как пишет 1rnd, адвокаты Быковской намерены обжаловать решение апелляционной инстанции в кассационном порядке.
Татьяна Быковская присутствовала на слушании дела по апелляции из СИЗО.
Напомним, ранее Татьяна Быковская заявила, что готова отправиться на СВО.