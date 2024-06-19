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Суд подтвердил приговор экс-главе Минздрава Ростовской области Быковской

Суд подтвердил приговор экс-главе Минздрава Ростовской области Быковской

19 июня 2024, 17:46
Фото: Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края
Суд подтвердил приговор экс-главе Минздрава Ростовской области Быковской
Апелляция подтвердила приговор экс-министру здравоохранения Ростовской области Татьяне Быковской, осужденной на 4,5 года колонии общего режима за превышение полномочий, сообщает Обьединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Апелляционная инстанция подтвердила решение по делу бывшего министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской. Видео, где она внимательно слушает вынесенный вердикт, опубликовала Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Ранее Кущёвский районный суд Краснодарского края признал Быковскую виновной в превышении полномочий и приговорил к наказанию в виде 4,5 лет заключения в колонии строгого режима.

Защитники обвиняемой обжаловали решение первой инстанции, однако апелляционный суд его подтвердил.

Осужденная экс-глава Минздрава Ростовской области Быковская обжаловала приговор
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Как пишет 1rnd, адвокаты Быковской намерены обжаловать решение апелляционной инстанции в кассационном порядке.

Татьяна Быковская присутствовала на слушании дела по апелляции из СИЗО.

Напомним, ранее Татьяна Быковская заявила, что готова отправиться на СВО.

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