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Published Сегодня, 16:30

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Захватчики пробрели ножовку за 2,5 тысяч рублей в самом СИЗО-1 Ростова-на-Дону

Террористы из СИЗО-1 Ростова могли купить заточку прямо в изоляторе за 2,5 тыс

19 июня 2024, 16:30
Фото: rostovgazeta.ru
Захватчики пробрели ножовку за 2,5 тысяч рублей в самом СИЗО-1 Ростова-на-Дону
Террористы, которые взяли в заложников сотрудников СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, могли купить ножовку в самом изоляторе за 2,5 тысячи рублей, сообщает Газета.Ru.

Напомним, в Ростове-на-Дону 16 июня шестеро заключенных пытались сбежать из СИЗО-1. Им удалось вскрыть решетки камер, выйти и взять в заложники двоих сотрудников учреждения. После обыска у них нашли оружие, телефоны и символику террористической организации. В результате штурма сотрудники Росгвардии ликвидировали террористов и освободили заложников.

На данный момент стало известно, что работники следственного изолятора якобы организовали незаконную поставку запрещенных товаров. Именно так, дескать, преступники могли получить доступ к ножам и связи. Известно, что ножовка обошлась захватчикам в 2500 рублей.

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Сейчас СМИ сообщают, что спецслужбы будут устанавливать личности сотрудников СИЗО-1, которые за деньги предоставляли нелегальные товары. Заключенные признались, что в изоляторе якобы можно было приобрести много разного, например, алкоголь, часы или ночной просмотр ТВ.

Ранее стало известно, что один из злоумышленников выжил и находится в реанимации.

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