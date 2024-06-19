Террористы из СИЗО-1 Ростова могли купить заточку прямо в изоляторе за 2,5 тыс

Posted Сегодня, 16:30
Published Сегодня, 16:30
Modified Сегодня, 16:32
Updated Сегодня, 16:32
Напомним, в Ростове-на-Дону 16 июня шестеро заключенных пытались сбежать из СИЗО-1. Им удалось вскрыть решетки камер, выйти и взять в заложники двоих сотрудников учреждения. После обыска у них нашли оружие, телефоны и символику террористической организации. В результате штурма сотрудники Росгвардии ликвидировали террористов и освободили заложников.
На данный момент стало известно, что работники следственного изолятора якобы организовали незаконную поставку запрещенных товаров. Именно так, дескать, преступники могли получить доступ к ножам и связи. Известно, что ножовка обошлась захватчикам в 2500 рублей.
Сейчас СМИ сообщают, что спецслужбы будут устанавливать личности сотрудников СИЗО-1, которые за деньги предоставляли нелегальные товары. Заключенные признались, что в изоляторе якобы можно было приобрести много разного, например, алкоголь, часы или ночной просмотр ТВ.
Ранее стало известно, что один из злоумышленников выжил и находится в реанимации.