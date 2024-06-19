Террористы из СИЗО-1 Ростова могли купить заточку прямо в изоляторе за 2,5 тыс

Напомним, в Ростове-на-Дону 16 июня шестеро заключенных пытались сбежать из СИЗО-1. Им удалось вскрыть решетки камер, выйти и взять в заложники двоих сотрудников учреждения. После обыска у них нашли оружие, телефоны и символику террористической организации. В результате штурма сотрудники Росгвардии ликвидировали террористов и освободили заложников.