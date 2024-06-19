Учёные оценили, можно ли уничтожить Землю одной ядерной бомбой

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
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Updated Сегодня, 09:53
Издание newkhakasiya.online напомнило, что впервые над этим задумался один из участников Манхэттенского проекта (создателей американской ядерной бомбы) Эдвард Теллер. Физик считал, что ядерный взрыв может инициировать неконтролируемую термоядерную реакцию в атмосфере, что приведет к полному исчезновению жизни.
Руководитель программы глобальной безопасности Союза обеспокоенных ученых Тара Дрозденко и профессор Технологического института Джорджии Стивен Бигальски рассмотрели вопрос, может ли реализоваться такой сценарий. Они пришли к выводу, что энергетический баланс и плотность легкоплавких атомов не позволят произойти подобной реакции.
При этом однозначного ответа на вопрос, можно ли создать ядерную бомбу, мощности которой хватит для уничтожения всей нашей планеты, пока нет.
Сегодня самой большой ядерной бомбой является советская «Царь-бомба», испытанная в 1961 году. Тогда мощность взрыва превысила 50 мегатонн (50 млн тонн в пересчёте на тротил). Для сравнения, бомба, сброшенная США на Хиросиму, имела мощность 15 килотонн (15 000 тонн в тротиловом эквиваленте). Тогда американцы разрушили 63% города и убили более