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Posted Сегодня, 08:55

Published Сегодня, 08:55

Modified Сегодня, 09:53

Updated Сегодня, 09:53

Учёные оценили, можно ли уничтожить Землю одной ядерной бомбой

Учёные оценили, можно ли уничтожить Землю одной ядерной бомбой

19 июня 2024, 08:55
В прошлом году на экраны вышел фильм «Оппенгеймер», посвященный одному из разработчиков атомной бомбы — Роберту Оппенгеймеру. В картине затрагивается вопрос о возможности полного уничтожения жизни на Земле с помощью ядерного оружия. Сам Оппенгеймер в фильме заявляет, что такие опасения беспочвенны.

Издание newkhakasiya.online напомнило, что впервые над этим задумался один из участников Манхэттенского проекта (создателей американской ядерной бомбы) Эдвард Теллер. Физик считал, что ядерный взрыв может инициировать неконтролируемую термоядерную реакцию в атмосфере, что приведет к полному исчезновению жизни.

Руководитель программы глобальной безопасности Союза обеспокоенных ученых Тара Дрозденко и профессор Технологического института Джорджии Стивен Бигальски рассмотрели вопрос, может ли реализоваться такой сценарий. Они пришли к выводу, что энергетический баланс и плотность легкоплавких атомов не позволят произойти подобной реакции.

При этом однозначного ответа на вопрос, можно ли создать ядерную бомбу, мощности которой хватит для уничтожения всей нашей планеты, пока нет.

Сегодня самой большой ядерной бомбой является советская «Царь-бомба», испытанная в 1961 году. Тогда мощность взрыва превысила 50 мегатонн (50 млн тонн в пересчёте на тротил). Для сравнения, бомба, сброшенная США на Хиросиму, имела мощность 15 килотонн (15 000 тонн в тротиловом эквиваленте). Тогда американцы разрушили 63% города и убили более

#Светлана Павлова#18+
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