Учёные оценили, можно ли уничтожить Землю одной ядерной бомбой

Сегодня самой большой ядерной бомбой является советская «Царь-бомба», испытанная в 1961 году. Тогда мощность взрыва превысила 50 мегатонн (50 млн тонн в пересчёте на тротил). Для сравнения, бомба, сброшенная США на Хиросиму, имела мощность 15 килотонн (15 000 тонн в тротиловом эквиваленте). Тогда американцы разрушили 63% города и убили более