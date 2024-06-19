Услуги таксистов в Ростове за год подорожали на треть

Рост цен на такси наблюдается и в других городах Ростовской области. Например, в Таганроге километр пути подорожал за год на 25,5% — до 29,19 рубля. В Волгодонске инфляция составила 7%. Такси там подорожало за год с 25,35 до 27,24 рубля. Существенным оказался и рост цен в Миллерово — 13%. Сейчас километр пути на такси там обойдется в 29,6 рубля.