Услуги таксистов в Ростове за год подорожали на треть

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
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Updated Сегодня, 07:59
Если в мае 2023 года проезд на такси в расчете на один километр стоил в Ростовской области 28,41 рубля, то год спустя показатель вырос до 35,51 рубля. Таким образом, услуги частного извоза подорожали на 24,9%.
Что касается Ростова, то тут за год цены на такси поднялись сразу на 31,5%. Сейчас в среднем километр поездки на такси по городу стоит 42,86 рубля. Год назад эта цифра была на десять рублей меньше.
Рост цен на такси наблюдается и в других городах Ростовской области. Например, в Таганроге километр пути подорожал за год на 25,5% — до 29,19 рубля. В Волгодонске инфляция составила 7%. Такси там подорожало за год с 25,35 до 27,24 рубля. Существенным оказался и рост цен в Миллерово — 13%. Сейчас километр пути на такси там обойдется в 29,6 рубля.
Но рекордсменом по увеличению стоимости стали Шахты. Здесь год к году такси стало дороже на 39,4%. Проезд на такси в расчете на один километр сейчас в Шахтах в среднем стоит 32,81 рубля.
Ранее сообщалось, что серьезный дефицит таксистов наметился в Ростовской области.