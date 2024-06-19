rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 07:57

Published Сегодня, 07:57

Modified Сегодня, 07:59

Updated Сегодня, 07:59

За год стоимость поездки в такси в Ростове поднялась более, чем на 30%

Услуги таксистов в Ростове за год подорожали на треть

19 июня 2024, 07:57
Фото: Unsplash
За год стоимость поездки в такси в Ростове поднялась более, чем на 30%
В Ростовской области стоимость поездки на такси за год выросла на 24,9%, сообщается на портале ЕМИСС.

Если в мае 2023 года проезд на такси в расчете на один километр стоил в Ростовской области 28,41 рубля, то год спустя показатель вырос до 35,51 рубля. Таким образом, услуги частного извоза подорожали на 24,9%.

Что касается Ростова, то тут за год цены на такси поднялись сразу на 31,5%. Сейчас в среднем километр поездки на такси по городу стоит 42,86 рубля. Год назад эта цифра была на десять рублей меньше.

«Странный ценник»: почему поездки в такси сильно подорожали в Ростове
Узнать подробнее

Рост цен на такси наблюдается и в других городах Ростовской области. Например, в Таганроге километр пути подорожал за год на 25,5% — до 29,19 рубля. В Волгодонске инфляция составила 7%. Такси там подорожало за год с 25,35 до 27,24 рубля. Существенным оказался и рост цен в Миллерово — 13%. Сейчас километр пути на такси там обойдется в 29,6 рубля.

Но рекордсменом по увеличению стоимости стали Шахты. Здесь год к году такси стало дороже на 39,4%. Проезд на такси в расчете на один километр сейчас в Шахтах в среднем стоит 32,81 рубля.

Ранее сообщалось, что серьезный дефицит таксистов наметился в Ростовской области.

Читайте также:
Запредельная бургерфляция: фастфуд в Ростовской области подорожал на 66%Стали известны траты на наряды на выпускной в Ростовской областиТариф на капремонт повысят в Ростовской области
#Виктория Прутковская#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Таганрог#Цены на такси#Последние новости Ростова на сегодня#Инфляция в Ростовской области#Ростов#Стоимость такси
Подпишитесь
Детектив рассказал, что ростовчанки массово попадают в сексуальное рабство в Дубае
Сегодня, 08:23
Сотрудники СИЗО в Ростове могли передавать заключенным оружие за вознаграждение
Вчера, 17:59
Муфтий рассказал, о чем говорил с захватчиками заложников в СИЗО Ростова
Вчера, 17:29
Зоны парковки для самокатов появятся в Ростове
Вчера, 16:32
Суд в Ростове вынесет приговор обвиняемым в убийстве Моторолы и Захарченко
Вчера, 15:59