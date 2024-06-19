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В Азове произошла разгерметизация второго резервуара с нефтепродуктами после пожара

В Азове произошла разгерметизация второго резервуара с горючим после пожара

19 июня 2024, 14:56
Фото: 95.mchs.gov.ru / для иллюстрации
В Азове произошла разгерметизация второго резервуара с нефтепродуктами после пожара
В Ростовской области в результате атаки БПЛА начался пожар. Огонь охватил цистерну с нефтепродуктами. На данный момент произошла разгерметизация уже второго резервуара, сообщает губернатор Василий Голубев.

В среду, 19 июня, в Азове произошла разгерметизация второго резервуара с нефтепродуктами на заводе «Азовпродукт». Огонь не удаётся потушить уже более 30 часов. Сотрудники МЧС продолжают бороться с возгоранием.

Напомним, во вторник, 18 июня, завод в Азове атаковали беспилотники. Резервуар с топливом моментально вспыхнул. Пожар распространился на 3,2 кадратных метров. Объем цистерны с нефтью составляет 5 тысяч кубометров. Возгорание настолько сильное, что черный столб дыма, исходящий от него, видно даже на Западном районе Ростова-на-Дону. На территории завода находится более 200 сотрудников МЧС и 48 единиц пожарной техники.

БПЛА атаковали резервуар с нефтепродуктами объемом 5 тысяч кубометров в Азове
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Ранее политик Анатолий Вассерман рассказал, почему главной целью атаки была нефть.

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