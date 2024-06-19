В Азове произошла разгерметизация второго резервуара с горючим после пожара

Напомним, во вторник, 18 июня, завод в Азове атаковали беспилотники. Резервуар с топливом моментально вспыхнул. Пожар распространился на 3,2 кадратных метров. Объем цистерны с нефтью составляет 5 тысяч кубометров. Возгорание настолько сильное, что черный столб дыма, исходящий от него, видно даже на Западном районе Ростова-на-Дону. На территории завода находится более 200 сотрудников МЧС и 48 единиц пожарной техники.