В Ростове-на-Дону на три месяца перекрыли дорогу на Подъездной улице

В Ростове-на-Дону в Октябрьском районе перекрыли дорогу на Подъездной улице. Автомобили не смогут передвигаться по участку от здания №28а до №66. На данном отрезке дороги ведутся работы с канализационной сетью. Ограничения будут действовать с 19 июня по 29 сентября этого года.