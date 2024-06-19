В Ростове-на-Дону на три месяца перекрыли дорогу на Подъездной улице

Posted Сегодня, 14:58
Published Сегодня, 14:58
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В Ростове-на-Дону в Октябрьском районе перекрыли дорогу на Подъездной улице. Автомобили не смогут передвигаться по участку от здания №28а до №66. На данном отрезке дороги ведутся работы с канализационной сетью. Ограничения будут действовать с 19 июня по 29 сентября этого года.
Водителям предлагают использовать объездной маршрут. Проезд можно осуществить рядом с парком Чуковского по улице Цезаря Куникова и Немировича-Данченко.
Ранее стало известно, что на проспекте Стачки в Ростове-на-Дону появится четырехполосная дорога и велосипедные зоны.
До этого во время мощного ливня столкнулись два автобуса и легковой автомобиль.