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Published Сегодня, 14:58

Modified Сегодня, 15:00

Updated Сегодня, 15:00

В Ростове-на-Дону на три месяца перекрыли дорогу на Подъездной улице

В Ростове-на-Дону на три месяца перекрыли дорогу на Подъездной улице

19 июня 2024, 14:58
Фото: Яндекс. Карты
В Ростове-на-Дону на три месяца перекрыли дорогу на Подъездной улице
С 19 июня в Ростове-на-Дону перекрыли улицу Подъездную. Проезд будет перекрыт более трех месяцев, сообщает департамент автодорог.

В Ростове-на-Дону в Октябрьском районе перекрыли дорогу на Подъездной улице. Автомобили не смогут передвигаться по участку от здания №28а до №66. На данном отрезке дороги ведутся работы с канализационной сетью. Ограничения будут действовать с 19 июня по 29 сентября этого года.

Водителям предлагают использовать объездной маршрут. Проезд можно осуществить рядом с парком Чуковского по улице Цезаря Куникова и Немировича-Данченко.

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Ранее стало известно, что на проспекте Стачки в Ростове-на-Дону появится четырехполосная дорога и велосипедные зоны.

До этого во время мощного ливня столкнулись два автобуса и легковой автомобиль.

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#Регина Симакова#Город#Ростов-на-Дону#Транспорт#Движение#Автомобили#Водители#Ограничения движения#Ремонтные работы
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