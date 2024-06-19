В Ростове-на-Дону ребенок проглотил семисантиметровую мышь

Врачи напоминают, что детям нужно постоянно повторять то, что нельзя класть в рот несъедобные вещи, а уж тем более их глотать. Даже если родители уверены в том, что ребенок не способен на такое, нужно помнить, что малыш может проглотить что-то случайно.