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Posted Сегодня, 11:48

Published Сегодня, 11:48

Modified Сегодня, 11:50

Updated Сегодня, 11:50

В Ростове-на-Дону ребенок проглотил семисантиметровую мышь

В Ростове-на-Дону ребенок проглотил семисантиметровую мышь

19 июня 2024, 11:48
Фото: Минздрав Ростовской области
В Ростове-на-Дону ребенок проглотил семисантиметровую мышь
В Ростове-на-Дону маленький ребенок проглотил семисантиметровую мышь. Врачам пришлось вытаскивать игрушку, сообщает местный Минздрав.

В честь десятилетия городской клинической больницы №20 врачи подвели интересные итоги. Эндоскописты решили вспомнить, какие инородные предметы им приходилось вытаскивать из пациентов. Завотделением лучевой диагностики и эндоскопии Игорь Шитиков, отметил, что чаще всего в подобные передряги попадают дети. Около 90% случаев приходится именно на малышей.

Так, на практике больницы был случай, когда маленький ребенок проглотил мышь. Игрушка была длинной семь сантиметров. Специалисты помогли малышу.

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Врачи напоминают, что детям нужно постоянно повторять то, что нельзя класть в рот несъедобные вещи, а уж тем более их глотать. Даже если родители уверены в том, что ребенок не способен на такое, нужно помнить, что малыш может проглотить что-то случайно.

Ранее у молодой мамы почти сразу после родов случился инсульт.

#Регина Симакова#Общество#Ростов-на-Дону#Дети#Врачи#Медицина#Медицинская помощь#Ребенок#Последние новости Ростова на сегодня
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