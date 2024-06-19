В Ростове-на-Дону ребенок проглотил семисантиметровую мышь

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
В честь десятилетия городской клинической больницы №20 врачи подвели интересные итоги. Эндоскописты решили вспомнить, какие инородные предметы им приходилось вытаскивать из пациентов. Завотделением лучевой диагностики и эндоскопии Игорь Шитиков, отметил, что чаще всего в подобные передряги попадают дети. Около 90% случаев приходится именно на малышей.
Так, на практике больницы был случай, когда маленький ребенок проглотил мышь. Игрушка была длинной семь сантиметров. Специалисты помогли малышу.
Врачи напоминают, что детям нужно постоянно повторять то, что нельзя класть в рот несъедобные вещи, а уж тем более их глотать. Даже если родители уверены в том, что ребенок не способен на такое, нужно помнить, что малыш может проглотить что-то случайно.
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