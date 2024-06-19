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Posted Сегодня, 13:10

Published Сегодня, 13:10

Modified Сегодня, 13:12

Updated Сегодня, 13:12

В Ростове-на-Дону сломался светомузыкальный фонтан в парке «Левобережном»

В Ростове-на-Дону сломался светомузыкальный фонтан в парке «Левобережном»

19 июня 2024, 13:10
Фото: donland.ru
В Ростове-на-Дону сломался светомузыкальный фонтан в парке «Левобережном»
В Ростове-на-Дону на Левом берегу сломался светомузыкальный фонтан, сообщает администрация парка «Левобережный».

В Ростове в парке «Левобережном» по техническим причинам перестал работать светомузыкальный фонтан. Поломка случилась еще 15 июня. На данный момент фонтан работает только динамическом режиме, без свето-музыкального шоу. Как долго это продлится — неизвестно.

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Ранее открытие пляжа в парке «Дружба» снова перенесли. Вода и территория зоны отдыха до сих пор не соответствует всем необходимым нормам.

До этого туристическая компания Ростовской области внесла Запорожскую область в программу отдыха. Жителей региона будут возить по новым туристическим маршрутам.

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