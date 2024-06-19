В Ростове-на-Дону сломался светомузыкальный фонтан в парке «Левобережном»

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
В Ростове в парке «Левобережном» по техническим причинам перестал работать светомузыкальный фонтан. Поломка случилась еще 15 июня. На данный момент фонтан работает только динамическом режиме, без свето-музыкального шоу. Как долго это продлится — неизвестно.
Ранее открытие пляжа в парке «Дружба» снова перенесли. Вода и территория зоны отдыха до сих пор не соответствует всем необходимым нормам.
До этого туристическая компания Ростовской области внесла Запорожскую область в программу отдыха. Жителей региона будут возить по новым туристическим маршрутам.