В Ростове-на-Дону сломался светомузыкальный фонтан в парке «Левобережном»

В Ростове в парке «Левобережном» по техническим причинам перестал работать светомузыкальный фонтан. Поломка случилась еще 15 июня. На данный момент фонтан работает только динамическом режиме, без свето-музыкального шоу. Как долго это продлится — неизвестно.