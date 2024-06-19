В Ростове-на-Дону вспыхнула электроподстанция

Posted Сегодня, 16:49
Published Сегодня, 16:49
Modified Сегодня, 16:51
Updated Сегодня, 16:51
Днем в Ростове-на-Дону произошел пожар на электроподстанции в районе Военведа. На территории станции вспыхнула трансформаторная будка.
В МЧС подтвердили, что по адресу Таганрогская, 124/3 поступал вызов. Пожар распространился примерно на 10 квадратных метров. Огонь ликвидировали 10 сотрудников и 2 единицы спецмашин.
Ранее RostovGazeta рассказала о массовых отключениях света в Ростове. Ростовчане останутся без света из-за ремонта до 24 июня.
До этого стало известно, что сотрудникам МЧС до сих пор не удалось потушить возгорание на нефтебазе в Азове. Спасатели борются с огнем уже более 40 часов.