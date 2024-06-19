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В Ростове-на-Дону вспыхнула электроподстанция

В Ростове-на-Дону вспыхнула электроподстанция

19 июня 2024, 16:49
Фото: pxhere.com
В Ростове-на-Дону вспыхнула электроподстанция
В Ростове-на-Дону в районе Военведа загорелась электроподстанция, информацию о пожаре подтвердили в региональном ГУ МЧС России.

Днем в Ростове-на-Дону произошел пожар на электроподстанции в районе Военведа. На территории станции вспыхнула трансформаторная будка.

В МЧС подтвердили, что по адресу Таганрогская, 124/3 поступал вызов. Пожар распространился примерно на 10 квадратных метров. Огонь ликвидировали 10 сотрудников и 2 единицы спецмашин.

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Ранее RostovGazeta рассказала о массовых отключениях света в Ростове. Ростовчане останутся без света из-за ремонта до 24 июня.

До этого стало известно, что сотрудникам МЧС до сих пор не удалось потушить возгорание на нефтебазе в Азове. Спасатели борются с огнем уже более 40 часов.

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