В Ростове нашли рыбу от поставщика, виновного в отравлении больше сотни людей

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
На ростовском складе нашли 32 килограмма рыбной продукции, принадлежащей поставщику, подозреваемому в массовом отравлении людей. Главный санитарный врач региона Евгений Ковалев заверил, что реализацию этой рыбы приостановили, и в оборот она не пошла.
Рыба входила в состав салатов, которыми отравились больше сотни людей в трех регионах России. Пострадавшие употребляли салат лобио от ООО «Локалкитчен» («Кухня на районе») и салат с тунцом, яблоком и фасолью от «Гастропорта».
В правительстве Ростовской области отметили, что местные жители чаще всего заболевают ботулизмом, употребив грибы домашнего консервирования или вяленую рыбу.
Ранее общественник не исключил отравления в Ростове после вспышки ботулизма в Москве.