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В Ростове нашли рыбу от поставщика, виновного в отравлении больше сотни людей

В Ростове нашли рыбу от поставщика, виновного в отравлении больше сотни людей

19 июня 2024, 10:44
Фото: Wikimedia.org / для иллюстрации
В Ростове нашли рыбу от поставщика, виновного в отравлении больше сотни людей
В Ростовскую область завезли рыбу от поставщика, которого считают одним из виновных в заражении ботулизмом людей в трех регионах России, рассказал на заседании регионального правительства главный санитарный врач области Евгений Ковалев.

На ростовском складе нашли 32 килограмма рыбной продукции, принадлежащей поставщику, подозреваемому в массовом отравлении людей. Главный санитарный врач региона Евгений Ковалев заверил, что реализацию этой рыбы приостановили, и в оборот она не пошла.

Рыба входила в состав салатов, которыми отравились больше сотни людей в трех регионах России. Пострадавшие употребляли салат лобио от ООО «Локалкитчен» («Кухня на районе») и салат с тунцом, яблоком и фасолью от «Гастропорта».

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В правительстве Ростовской области отметили, что местные жители чаще всего заболевают ботулизмом, употребив грибы домашнего консервирования или вяленую рыбу.

Ранее общественник не исключил отравления в Ростове после вспышки ботулизма в Москве.

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