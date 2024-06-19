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Posted Сегодня, 18:38

Published Сегодня, 18:38

Modified Сегодня, 18:40

Updated Сегодня, 18:40

Монтажник-высотник, который трос напарнику в Ростове выплатит свыше 750 тысяч

В Ростове семь лет дали монтажнику-высотнику, перерезавшему трос напарнику

19 июня 2024, 18:38
Фото: pxhere.com
Монтажник-высотник, который трос напарнику в Ростове выплатит свыше 750 тысяч
В Ростове-на-Дону монтажник-высотник обвиняемый за покушение на своего напарника выплатит пострадавшему более 750 тысяч рублей, сообщила объединённая пресс-служба судов Ростовской области.

В ноябре 2023 года между монтажником-высотником и его напарником начался конфликт, из-за того, что тот запретил из соображений безопасности находиться коллеге у фасада здания, где проходили ремонтные работы. После словесной перепалки злоумышленник решил убить напарника. Он спустился на землю, зашел в квартиру, которая находилась в доме проведения работ и взял нож. Он забрался на крышу здания и перерезал страховочный трос, который был прикреплен к дымоходу. Напарник рухнул с высоты пятиэтажного дома. Мужчина получил тяжелые травмы, но остался жив.

Также известно, что подсудимый был в состоянии алкогольного опьянения и после трагического происшествия угрожал сотрудникам полиции расправой.

На преступника завели уголовное дело по нескольким статьям: часть 3 статьи 30 и часть 1 статьи 105, а также часть 1 статьи 318 УК РФ — покушение на преступление, умышленное причинение смерти и применение силы в отношении представителя власти.

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Во время судебного процесса монтажник частично признал свою вину, но отказался от дачи показаний. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет в колонии строго режима. Помимо этого преступник должен выплатить имущественный ущерб примерно в 25 тысяч рублей и компенсацию морального вреда 750 тысяч

Отметим, что приговор в силу не вступил.

Ранее на Дону сотрудница банка взяла кредиты на имя знакомых и присвоила себе деньги.

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