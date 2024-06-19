В Ростове семь лет дали монтажнику-высотнику, перерезавшему трос напарнику

В ноябре 2023 года между монтажником-высотником и его напарником начался конфликт, из-за того, что тот запретил из соображений безопасности находиться коллеге у фасада здания, где проходили ремонтные работы. После словесной перепалки злоумышленник решил убить напарника. Он спустился на землю, зашел в квартиру, которая находилась в доме проведения работ и взял нож. Он забрался на крышу здания и перерезал страховочный трос, который был прикреплен к дымоходу. Напарник рухнул с высоты пятиэтажного дома. Мужчина получил тяжелые травмы, но остался жив.