В Ростове ввели ограничения на наружную рекламу

Ростовские депутаты приняли изменения в Положение о рекламных и информационных конструкциях. Они ограничивают использование в городе крупноформатной рекламы, в том числе супер-сайтов и брандмауэров. Это необходимо для улучшения архитектурного облика Ростова, особенно центральной его части.