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Published Сегодня, 06:48

Modified Сегодня, 06:50

Updated Сегодня, 06:50

Размещение крупноформатной рекламы ограничили в Ростове-на-Дону

В Ростове ввели ограничения на наружную рекламу

19 июня 2024, 06:48
Фото: rostov-gorod.ru
Размещение крупноформатной рекламы ограничили в Ростове-на-Дону

Размещение крупноформатной рекламы ограничили в Ростове-на-Дону

Для поддержания архитектурного облика в Ростове ввели ограничение на установку крупноформатных рекламных конструкций, включая супер-сайты и брандмауэры, сообщается на сайте городской управы.

Ростовские депутаты приняли изменения в Положение о рекламных и информационных конструкциях. Они ограничивают использование в городе крупноформатной рекламы, в том числе супер-сайтов и брандмауэров. Это необходимо для улучшения архитектурного облика Ростова, особенно центральной его части.

Так, крупноформатную рекламу нельзя будет размещать на зданиях, находящихся в муниципальной собственности, а также на участках, где расположены торговые и развлекательные центры, универсамы, выставочные и конгрессно-выставочные центры, торгово-бытовые центры площадью более 5000 квадратных метров.

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«Также изменениями в Положение ограничивается размещение крупноформатных панно и брандмауэров на боковых фасадах зданий», — говорится на сайте администрации.

Напомним, навесы запретили на фасадах объектов культурного наследия в Ростове.

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