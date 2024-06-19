В Ростове ввели ограничения на наружную рекламу

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
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Updated Сегодня, 06:50
Ростовские депутаты приняли изменения в Положение о рекламных и информационных конструкциях. Они ограничивают использование в городе крупноформатной рекламы, в том числе супер-сайтов и брандмауэров. Это необходимо для улучшения архитектурного облика Ростова, особенно центральной его части.
Так, крупноформатную рекламу нельзя будет размещать на зданиях, находящихся в муниципальной собственности, а также на участках, где расположены торговые и развлекательные центры, универсамы, выставочные и конгрессно-выставочные центры, торгово-бытовые центры площадью более 5000 квадратных метров.
«Также изменениями в Положение ограничивается размещение крупноформатных панно и брандмауэров на боковых фасадах зданий», — говорится на сайте администрации.
Напомним, навесы запретили на фасадах объектов культурного наследия в Ростове.