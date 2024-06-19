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Published Сегодня, 19:51

Modified Сегодня, 19:53

Updated Сегодня, 19:53

Власти назвали самые опасные места для детей в Ростовской области

В Ростовской области насчитали почти 1000 очень опасных для детей мест

19 июня 2024, 19:51
Фото: Шедеврум
Власти назвали самые опасные места для детей в Ростовской области

Власти назвали самые опасные места для детей в Ростовской области

Правительство Ростовской области опубликовало карту региона, на которой отмечены самые опасные места для детей. Информация размещена в местной геоинформационной системе.

Власти донского региона актуализировали потенциально опасные места для детей. В геосистеме отмечено 948 зон, в которых не рекомендуется находиться малышам. В список попали аварийные здания, автовокзалы, остановки, дороги, автомойки, мосты, скважины и башни.

В опасным зонам также отнесли заброшки, ветхие дома, водонапорные башни, водовороты, водохранилища, выгребные ямы, кладбища, плотины, газовые станции, зерноскады, канализационные насосные станции и многое другое.

В Ростовской области насчитали почти 1000 очень опасных для детей местВ Ростовской области насчитали почти 1000 очень опасных для детей мест
В Ростовской области насчитали почти 1000 очень опасных для детей мест
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Проект позволит напомнить родителям о том, что в летний период дети особенно часто травмируются и забегают куда не надо.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону ребенок проглотил семисантиметровую мышь.

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