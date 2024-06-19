В Ростовской области насчитали почти 1000 очень опасных для детей мест

Posted Сегодня, 19:51
Published Сегодня, 19:51
Modified Сегодня, 19:53
Updated Сегодня, 19:53
Власти донского региона актуализировали потенциально опасные места для детей. В геосистеме отмечено 948 зон, в которых не рекомендуется находиться малышам. В список попали аварийные здания, автовокзалы, остановки, дороги, автомойки, мосты, скважины и башни.
В опасным зонам также отнесли заброшки, ветхие дома, водонапорные башни, водовороты, водохранилища, выгребные ямы, кладбища, плотины, газовые станции, зерноскады, канализационные насосные станции и многое другое.
Проект позволит напомнить родителям о том, что в летний период дети особенно часто травмируются и забегают куда не надо.
Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону ребенок проглотил семисантиметровую мышь.