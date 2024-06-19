В Сети появилось видео горящих вторые сутки резервуаров с горючим в Азове

Posted Сегодня, 18:29
Published Сегодня, 18:29
Modified Сегодня, 18:31
Updated Сегодня, 18:31
В Азове вторые сутки продолжается пожар на заводе «Азовпродукт». Из-за длительного возгорания около 16.30 мск произошла разгерметизация второй емкости с топливом. Сотрудники МЧС продолжают ликвидировать огонь, но пока безуспешно.
Азовчане показали, что дым от места возгорания доходит до жилых домов. Черный густой смог медленно расползается по небу. При этом отчетливо видно, что огонь находится недалеко от зданий. Однако ранее спасатели заявляли, что опасности для населения нет.
Напомним, что пожар начался после атаки БПЛА, загорелся резервуар с нефтепродуктами объемом 5 тысяч кубических метров. Возгорание ликвидируют более 205 пожарных и около 49 единиц техники. Огонь охватил более 3,2 квадратных метров.
Ранее лаборатория Роспотребнадзора рассказала, что дым и пепел от пожара никак не повлияют на качество воздуха.