В ТПП России огласили список номинантов на премию «Золотой Меркурий»

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
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Updated Сегодня, 08:09
В 2024 году организаторы получили свыше 400 заявок от 75 региональных палат. Отмечается, что в число задач мероприятия входит поддержка и популяризация предпринимательской деятельности в стране.
Согласно комментарию президента ТПП РФ Сергея Катырина, для ведомства крайне важно организовать награждение на высоком уровне. Информация обо всех представителях бизнеса, получивших награды, отправляется в регионы для ознакомления с ней глав администраций и бизнеса. Такая обратная связь помогает более активно внедрять в работу новые практики с доказанной эффективностью. Некоторые победители позже начинают трудиться в составе комитетов, советов ТПП РФ. В номинации премии попадают специалисты, работающие на земле, малые и семейные предприятия. В выставлении оценок задействуют экспертов, которые также анализируют регулирующее воздействие законопроектов.
Для участия в конкурсе приглашаются предприятия, в которых работает менее 100 сотрудников. На федеральном этапе также учреждены особые номинации, в числе которых «Лучшая банковская программа для МСП».
Первый зампред правления акционерного общества АКБ «Международный финансовый клуб» Анатолий Хвостиков заявил, что каждая финансовая организация обязана предпринимать определенные шаги в связи с развитием предпринимательства. «Малые и средние предприятия, микробизнес, семейные компании — все они создают национальное благосостояние. Премия „Золотой Меркурий“ не имеет аналогов. Она показывает, как развивается бизнес в нашей стране, особенно сейчас, в условиях чрезвычайных экономических условий. Из года в год, особенно в этом году, мы видим географическое и отраслевое расширение. Появляются инновационные компании, медицинские кластеры, создается совершенно не имеющее аналогов не только в России, а и в мире, программное обеспечение», — рассказал о важности проведения подобного конкурса Хвостиков.
Не в первый раз партнером конкурса становится химический холдинг ПАО «ФосАгро».
«Вот уже более 20 лет мы являемся партнерами премии и очень гордимся этим. Потому что премия выделяет и отмечает те компании малого и среднего бизнеса, которые становятся успешными в инновационном плане, в социальной ответственности. Они производят качественные услуги и продукцию, которые потом можно будет предложить рынку. Как социально ответственный бизнес, ФосАгро очень поддерживает такие инициативы, потому что базой нашего устойчивого развития является как раз социальная ответственность бизнеса. Если мы это видим в малом и среднем бизнесе, мы очень стремимся к тому, чтобы этот бизнес поддерживать», — рассказал о симбиозе премии и предприятия первый замглавы ПАО «ФосАгро» Сиродж Лоиков.