В ТПП России огласили список номинантов на премию «Золотой Меркурий»

«Вот уже более 20 лет мы являемся партнерами премии и очень гордимся этим. Потому что премия выделяет и отмечает те компании малого и среднего бизнеса, которые становятся успешными в инновационном плане, в социальной ответственности. Они производят качественные услуги и продукцию, которые потом можно будет предложить рынку. Как социально ответственный бизнес, ФосАгро очень поддерживает такие инициативы, потому что базой нашего устойчивого развития является как раз социальная ответственность бизнеса. Если мы это видим в малом и среднем бизнесе, мы очень стремимся к тому, чтобы этот бизнес поддерживать», — рассказал о симбиозе премии и предприятия первый замглавы ПАО «ФосАгро» Сиродж Лоиков.