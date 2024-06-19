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Власти в Ростовской области заплатят 50 тысяч ребёнку, которого покусала собака

Власти в Ростовской области заплатят 50 тысяч ребёнку, которого покусала собака

19 июня 2024, 19:20
Фото: pxhere.com
Власти в Ростовской области заплатят 50 тысяч ребёнку, которого покусала собака
Прокуратура Зверево после проверки обстоятельств инцидента с ребёнком, которого укусила собака, установила, что администрация города должна выплатить девочке 50 тысяч рублей, сообщает региональное контролирующее ведомство.

В ноябре 2023 года на маленькую девочку напала и укусила бездомная собака. Животное нанесло травмы ребенку и девочке понадобилась медицинская помощь. В связи с этим прокуратура Зверево устроила проверку и установила, что малышка пострадала из-за халатности администрации города.

Контролирующий орган отмечает, что такая ситуация произошла из-за того, что муниципалитет не уделял должного внимания отлову животных, у которых нет хозяев. Ведомство направило иск в суд. Теперь администрация должна выплатить пострадавшей девочке 50 тысяч рублей за моральный и физический вред.

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