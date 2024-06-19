Власти в Ростовской области заплатят 50 тысяч ребёнку, которого покусала собака

Контролирующий орган отмечает, что такая ситуация произошла из-за того, что муниципалитет не уделял должного внимания отлову животных, у которых нет хозяев. Ведомство направило иск в суд. Теперь администрация должна выплатить пострадавшей девочке 50 тысяч рублей за моральный и физический вред.