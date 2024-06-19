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Всплыли новые факты биографии выжившего в Ростове террориста из СИЗО-1

Всплыли новые факты биографии выжившего в Ростове террориста из СИЗО-1

19 июня 2024, 08:22
Фото: rostovgazeta.ru
Всплыли новые факты биографии выжившего в Ростове террориста из СИЗО-1
Террорист Даниил Камнев*, предположительно, единственный, кто выжил после штурма СИЗО-1 в Ростове, пишет «КП — Ставрополье».

Одним из шести заключенных, взявших заложников СИЗО-1 Ростова 16 июня, является уроженец Ставрополья 28-летний Даниил Камнев. По неподтвержденным данным, он — единственный, кто выжил после штурма силовиков. Камнев получил ранение в голову и сейчас находится в больнице. В сознание молодой человек пока не пришел. Врачи не дают прогнозов. Родственникам Камнева не сообщили, жив ли Даниил, сообщает издание.

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Известно, что в юности Камнев якобы был скинхедом. В 2013 году он получил первый срок за нанесение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. В тюрьме молодой человек познакомился с заключенным-мусульманином. Под его влиянием Даниил стал сторонником его радикального течения. Тогда он взял себе новое имя Хамза.

В СИЗО-1 Ростова он оказался после вынесения ему обвинительного приговора по делу об участии в экстремистской организации. Камнев ждал этапирования. В специзоляторе он познакомился с планировавшими побег боевиками и примкнул к ним.

Напомним, в отношении начальника СИЗО-1 в Ростове началась проверка. Вышестоящее начальство интересует соблюдение мер безопасности в специзоляторе.

* — включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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