Всплыли новые факты биографии выжившего в Ростове террориста из СИЗО-1

Известно, что в юности Камнев якобы был скинхедом. В 2013 году он получил первый срок за нанесение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. В тюрьме молодой человек познакомился с заключенным-мусульманином. Под его влиянием Даниил стал сторонником его радикального течения. Тогда он взял себе новое имя Хамза.