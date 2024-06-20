«Аферисты из Тиндера»: эксперт рассказал, как иностранцы обманывают ростовчанок

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
По словам эксперта, к нему нередко обращаются местные жительницы, потерявшие деньги после знакомства с мужчинами в Сети. Аферисты представляются ростовчанкам банкирами из европейских стран или наследниками многомиллионных империй.
«Вы не представляете, какое количество наших женщин просто обмануты иностранцами. Буквально каждая третья девушка общалась с иностранцем. Это целые сообщества», — говорит частный детектив.
Иностранцы представляют перед девушками картину безбедной жизни в теплой европейской стране. При этом не всегда такой аферист может проживать за границей. Некоторые мошенники действуют из России через подставные аккаунты.
«Злоумышленники выставляют в соцсетях чужие фото с дорогими машинами и домами. С женщинами они общаются по видеосвязи, мотивируя это вопросами безопасности. Говорят им: „Я же тебя не знаю, как я буду с тобой лично видеться, вдруг ты работаешь на кого-то и хочешь от меня какую-то информацию получить. Хочешь меня увидеть — приезжай“», — рассказывает о схеме развода детектив.
Когда женщина уже собрала чемоданы и купила билеты, мошенник говорит, что у него заблокировали счета.
«Он говорит, что для разблокировки нужно заплатить налоговый взнос в очень „тупом“ для миллиардера размере, например, один миллион рублей. Мошенник женщине говорит, что не хочет просить у друзей, а потому просит ее перевести деньги как можно скорее», — делится собеседник.
Женщина думает, что мужчине реально нужна помощь. К тому же многие девушки хотят таким образом показать серьезность своих чувств и отсутствие меркантильности, а потому переводят деньги.
«Затем женщина приезжает в Европу. Ее, разумеется, в аэропорту никто не встречает. Она оттуда звонит своим родственникам и просит прислать ей деньги на обратную дорогу. Таких историй просто миллион», — заключает детектив.
Ранее ростовчанам назвали новые способы мошенничества с помощью нейросетей.