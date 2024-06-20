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Published Сегодня, 10:31

Modified Сегодня, 10:33

Updated Сегодня, 10:33

«Аферисты из Тиндера»: эксперт рассказал, как иностранцы обманывают ростовчанок

«Аферисты из Тиндера»: эксперт рассказал, как иностранцы обманывают ростовчанок

20 июня 2024, 10:31
Фото: Unsplash
«Аферисты из Тиндера»: эксперт рассказал, как иностранцы обманывают ростовчанок

Детектив рассказал, как иностранцы обманывают на деньги ростовчанок

Жительницы Ростова и области нередко становятся жертвами аферистов из других стран, рассказал корреспонденту RostovGazeta частный детектив Оганес Бабаджанян.

По словам эксперта, к нему нередко обращаются местные жительницы, потерявшие деньги после знакомства с мужчинами в Сети. Аферисты представляются ростовчанкам банкирами из европейских стран или наследниками многомиллионных империй.

«Вы не представляете, какое количество наших женщин просто обмануты иностранцами. Буквально каждая третья девушка общалась с иностранцем. Это целые сообщества», — говорит частный детектив.
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Иностранцы представляют перед девушками картину безбедной жизни в теплой европейской стране. При этом не всегда такой аферист может проживать за границей. Некоторые мошенники действуют из России через подставные аккаунты.

«Злоумышленники выставляют в соцсетях чужие фото с дорогими машинами и домами. С женщинами они общаются по видеосвязи, мотивируя это вопросами безопасности. Говорят им: „Я же тебя не знаю, как я буду с тобой лично видеться, вдруг ты работаешь на кого-то и хочешь от меня какую-то информацию получить. Хочешь меня увидеть — приезжай“», — рассказывает о схеме развода детектив.
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Когда женщина уже собрала чемоданы и купила билеты, мошенник говорит, что у него заблокировали счета.Когда женщина уже собрала чемоданы и купила билеты, мошенник говорит, что у него заблокировали счета.
Когда женщина уже собрала чемоданы и купила билеты, мошенник говорит, что у него заблокировали счета.
Фото: Unsplash

Когда женщина уже собрала чемоданы и купила билеты, мошенник говорит, что у него заблокировали счета.

«Он говорит, что для разблокировки нужно заплатить налоговый взнос в очень „тупом“ для миллиардера размере, например, один миллион рублей. Мошенник женщине говорит, что не хочет просить у друзей, а потому просит ее перевести деньги как можно скорее», — делится собеседник.

Женщина думает, что мужчине реально нужна помощь. К тому же многие девушки хотят таким образом показать серьезность своих чувств и отсутствие меркантильности, а потому переводят деньги.

«Затем женщина приезжает в Европу. Ее, разумеется, в аэропорту никто не встречает. Она оттуда звонит своим родственникам и просит прислать ей деньги на обратную дорогу. Таких историй просто миллион», — заключает детектив.

Ранее ростовчанам назвали новые способы мошенничества с помощью нейросетей.

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