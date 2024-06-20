rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 12:35

Published Сегодня, 12:35

Modified Сегодня, 12:37

Updated Сегодня, 12:37

Браконьеры нанесли ущерб водным ресурсам Ростовской области в 19 млн рублей

Браконьеры нанесли ущерб водным ресурсам Ростовской области в 19 млн рублей

20 июня 2024, 12:35
Фото: donland.ru
Браконьеры нанесли ущерб водным ресурсам Ростовской области в 19 млн рублей
Браконьерам в Ростовской области грозит наказание вплоть до уголовного, передает «Дон ТР» с заседания регионального рыбохозяйственного совета.

В рамках операции «Путина» в Ростовской области за последние два месяца пресекли более тысячи преступлений против водных биологических ресурсов. Правоохранительные органы следят за охраной от браконьеров рыбы, которая идет на нерест.

Два рыбака из Ростовской области могут сесть на 5 лет за карасей и окуней
Узнать подробнее

На заседании областного рыбохозяйственного совета сообщили, что браконьеры нанесли ущерб биоресурсам Дона в сумму более 19 миллионов рублей. За правонарушении для них предусмотрено как административное, так и уголовное наказание.

Ранее экс-замначальника отдела МВД в Ростовской области осудили за покрывательство браконьеров.

Читайте также:
Житель Азова рассказал о последствиях мощного пожара на резервуаре с горючимВрио начальника СИЗО-1 в Ростове-на-Дону отстранили от работыКиевский режим атаковал Ростовскую область беспилотником 20 июня
#Виктория Прутковская#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Браконьеры в Ростовской области#Происшествия
Подпишитесь
Житель Азова рассказал о последствиях мощного пожара на резервуаре с горючим
Сегодня, 11:37
Ростовчане собираются урезать расходы на питание из-за роста цен на коммуналку
Сегодня, 11:56
Москвичка осталась в шоке от дорог и освещения в Ростовской области
Сегодня, 12:42
Шолохов, вареные раки и Баста вошли в культурный код Ростова-на-Дону
Сегодня, 13:04
Появились новые кадры полыхающего третьи сутки пожара на нефтебазе в Азове
Сегодня, 13:06
Банк ДОМ. РФ с начала года выдал ипотечных кредитов на ИЖС в объеме 13,5 млрд рублей
Сегодня, 09:00