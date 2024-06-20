Браконьеры нанесли ущерб водным ресурсам Ростовской области в 19 млн рублей

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
В рамках операции «Путина» в Ростовской области за последние два месяца пресекли более тысячи преступлений против водных биологических ресурсов. Правоохранительные органы следят за охраной от браконьеров рыбы, которая идет на нерест.
На заседании областного рыбохозяйственного совета сообщили, что браконьеры нанесли ущерб биоресурсам Дона в сумму более 19 миллионов рублей. За правонарушении для них предусмотрено как административное, так и уголовное наказание.
Ранее экс-замначальника отдела МВД в Ростовской области осудили за покрывательство браконьеров.