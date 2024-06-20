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Posted Сегодня, 13:56

Published Сегодня, 13:56

Modified Сегодня, 13:59

Updated Сегодня, 13:59

Для Нахичевани того времени увидеть арапчонка − это было чудо

«Дом для арапчонка»: ростовский краевед Чардаров и его уникальные истории о городе

20 июня 2024, 13:56
Фото: loc.gov/CC0
Для Нахичевани того времени увидеть арапчонка − это было чудо

Краевед рассказал, как в ростовскую Нахичевань привезли арапчонка из Индии

Есть люди, которые бережно хранят не только историю города, но и собирают различные легенды, связанные с теми, кто когда-то жил в нем. Именно таким человеком и был краевед Иван Сергеевич Чардаров.

 

 

Помню, как ребенком я любил слушать его рассказы о Нахичевани, о людях, некогда живших в этом городе. Как же он трогательно рассказывал о городе своего детства, признаваясь мне, что тоскует по старой Нахичевани, а особенно по городским дворникам в белых халатах, мощеным мостовым и колокольному звону.

Чардарова смело можно было назвать человеком энциклопедических знаний. Вот что писал о нем в книге «Нахичеванские портреты» мой отец, заслуженный врач России, краевед и публицист Минас Георгиевич Багдыков, который долгие годы дружил с Иваном Сергеевичем:

Иван Сергеевич ЧардаровИван Сергеевич Чардаров
Иван Сергеевич Чардаров
Фото: nahichevan.ru

«Десятки лет он накапливал сведения, скрупулезно, глубоко изучая литературу, общаясь с людьми, ведя личную переписку со знатоками. Ему, историку и краеведу, пишут академики, профессора, работники искусства и просто собиратели старины. Скромный, тихий человек Чардаров восстал против „вандалов века“. Отстаивал будущее красавца театра, Сурб Хача, защищал честных людей от нападок и притеснений. Каждое его выступление, публикация в прессе − патриотическая акция, призыв сберечь если не всё, то хоть оставшееся культурное богатство. Действует Иван Сергеевич не только словом. Он вооружен историческим знанием, аргументами исследователя».

Мне запомнился Иван Сергеевич еще и как замечательный рассказчик. Помню, как он рассказывал о нахичеванском голове Халибове, о его жизни и заслугах перед городом. А потом Чардаров поведал мне интересную историю о слуге Халибова, который был арапчонком. Этот арапчонок стоял на запятках кареты и услужливо открывал дверь Халибову.

Арапчонок стоял на запятках кареты и услужливо открывал дверь ХалибовуАрапчонок стоял на запятках кареты и услужливо открывал дверь Халибову
Арапчонок стоял на запятках кареты и услужливо открывал дверь Халибову
Фото: nnao.ru

Для Нахичевани того времени увидеть арапчонка − это было чудо невиданное, если так можно сказать.

Рассказывали, что персонально для арапчонка на 26-й линии выше Степной улицы был построен дом. Арапчонок повзрослел, женился, утверждали, на армянке, у него появились дети. В Нахичевани этот дом называли домом арапа. В советское время на месте, где располагался дом арапа, построили госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны.

Единый диспансер №1 Здравотдела Пролетарского района по адресу, будущий госпиталь инвалидов Великой Отечественной войныЕдиный диспансер №1 Здравотдела Пролетарского района по адресу, будущий госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны
Единый диспансер №1 Здравотдела Пролетарского района по адресу, будущий госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны
Фото: pastvu.com

Вы знаете, городские легенды могут оживать. Прошли годы, десятилетия. Я издал вместе с отцом книгу «Как строилась Нахичевань». Неожиданно мне пришло письмо от потомка того самого арапчонка. Этого потомка зовут Авдей Георгиевич Газарбекян. И он писал о нашей с отцом книге и не только о ней:

«На странице 51 вы описали историю арапчонка. И тут я вспомнил рассказы взрослых: моего отца − Геворка Аветиковича Газарбекяна и моей родной тети − Екатерины Авдеевны Аксентовой (похоронена на армянском кладбище) о нашем пращуре АРАПЕ. Пересказываю с их слов:

«Какой-то армянский торговец (купец) оказался в Индии и на пристани (какого города − не знаю) увидел мальчика. Кто его знает, чем он был движим, но, как бы то ни было, мальчик был похищен и привезен в Нахичевань. Из рассказов взрослых помню, что АРАП учился в Москве. Впоследствии он был будто бы отравлен. По словам моих родных, наш род начинается с этого АРАПА. У отца моего хранился портрет АРАПА. Он неоднократно показывал его мне, но к 1951 году портрет поблек, и рассмотреть на нем лик АРАПА не представлялось возможным. И тогда отец прибег к помощи пленного немца. В это время в Ростове на проспекте Семашко строилось здание партшколы, на строительстве которой работали пленные. Среди них был немец − профессиональный художник. Он согласился сделать копию со старого портрета… Портрет АРАПА висел у нас в большой комнате. Сейчас он находится у моих родственников. В отрывке про арапчонка вы упоминаете место, где для него был построен дом. Дом, в котором жила наша семья, находился в непосредственной близости к нынешнему госпиталю».

Индия, 1900-е годыИндия, 1900-е годы
Индия, 1900-е годы
Фото: wikimedia.org

Вот так легендарная история о нахичеванском арапе ожила и даже получила свое продолжение.

Удивительная история. И прекрасный сюжет для фильма, на мой взгляд. А все началось с того, что когда-то я услышал легендарный рассказ об арапчонке нахичеванского головы Халибова и написал об этом. Вот уж точно, никогда не знаешь, как слово наше отзовется. Хотя теперь я понимаю, что арап тот был на самом деле индусом.

Таких увлекательных историй у краеведа Чардарова было собрано немало. Но, к несчастью, после смерти Ивана Сергеевича исчез и его архив.

Лишний раз убеждаюсь, что историкам-краеведам, публицистам и журналистам, да и другим исследователям, надо при жизни свои документы, статьи и книги передавать в библиотеки и архивы. Тогда есть шанс, что хоть что-то из творческого наследия сохранится. Но это тема уже совсем другого разговора.

Георгий Багдыков

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