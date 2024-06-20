«Дом для арапчонка»: ростовский краевед Чардаров и его уникальные истории о городе

«Какой-то армянский торговец (купец) оказался в Индии и на пристани (какого города − не знаю) увидел мальчика. Кто его знает, чем он был движим, но, как бы то ни было, мальчик был похищен и привезен в Нахичевань. Из рассказов взрослых помню, что АРАП учился в Москве. Впоследствии он был будто бы отравлен. По словам моих родных, наш род начинается с этого АРАПА. У отца моего хранился портрет АРАПА. Он неоднократно показывал его мне, но к 1951 году портрет поблек, и рассмотреть на нем лик АРАПА не представлялось возможным. И тогда отец прибег к помощи пленного немца. В это время в Ростове на проспекте Семашко строилось здание партшколы, на строительстве которой работали пленные. Среди них был немец − профессиональный художник. Он согласился сделать копию со старого портрета… Портрет АРАПА висел у нас в большой комнате. Сейчас он находится у моих родственников. В отрывке про арапчонка вы упоминаете место, где для него был построен дом. Дом, в котором жила наша семья, находился в непосредственной близости к нынешнему госпиталю».