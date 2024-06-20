ДТП с участием семи автомобилей произошло на Доватора в Ростове

Posted Сегодня, 17:52
Published Сегодня, 17:52
Modified Сегодня, 17:53
Updated Сегодня, 17:53
Авария произошла утром 20 июня в районе дома №19 на улице Доватора. Там столкнулись сразу семь автомобилей: «ГАЗ», BMW, Nissan Note и четыре микроавтобуса Ford Transit.
Сами водители не пострадали. Травмы получил мужчина, проходивший рядом с эпицентром ДТП. Сейчас он находится в больнице.
Обстоятельства аварии расследуют правоохранительные органы. Кто стал виновником массового столкновения, устанавливается.
Ранее 18-летний юноша на кроссовом мотоцикле сбил девятилетнего мальчика в Ростовской области. Ребенок с травмами находится в больнице.