rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 17:52

Published Сегодня, 17:52

Modified Сегодня, 17:53

Updated Сегодня, 17:53

Один человек пострадал в массовом ДТП на Западном в Ростове

ДТП с участием семи автомобилей произошло на Доватора в Ростове

20 июня 2024, 17:52
Фото: 1MI
Один человек пострадал в массовом ДТП на Западном в Ростове
Один человек пострадал в массовом ДТП на Западном в Ростове, сообщили в управлении ГИБДД.

Авария произошла утром 20 июня в районе дома №19 на улице Доватора. Там столкнулись сразу семь автомобилей: «ГАЗ», BMW, Nissan Note и четыре микроавтобуса Ford Transit.

Сами водители не пострадали. Травмы получил мужчина, проходивший рядом с эпицентром ДТП. Сейчас он находится в больнице.

Водитель в Ростовской области совершил ДТП и обесточил поселок
Узнать подробнее

Обстоятельства аварии расследуют правоохранительные органы. Кто стал виновником массового столкновения, устанавливается.

Ранее 18-летний юноша на кроссовом мотоцикле сбил девятилетнего мальчика в Ростовской области. Ребенок с травмами находится в больнице.

Читайте также:
Почти все электроприборы убрали из камер заключенных в СИЗО-1 РостоваВ Минприроды назвали города Ростовской области с самым грязным воздухомРостовчане собираются урезать расходы на питание из-за роста цен на коммуналку
#Виктория Прутковская#Город#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов#Происшествия
Подпишитесь
Ростовская область отражает атаки беспилотников, а люди мечтают о пенсии
Сегодня, 15:10
Прокуратура начала проверку в отношении ростовской авиакомпании «Азимут»
Сегодня, 15:05
Москвичка осталась в шоке от дорог и освещения в Ростовской области
Сегодня, 12:42
Около тысячи силовиков нагрянули в отели и ночные клубы в Ростовской области
Сегодня, 14:20
Появились новые кадры полыхающего третьи сутки пожара на нефтебазе в Азове
Сегодня, 13:06
Банк ДОМ. РФ с начала года выдал ипотечных кредитов на ИЖС в объеме 13,5 млрд рублей
Сегодня, 09:00