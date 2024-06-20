Эксперты: Обследование и лечение коронарных артерий доступны по ОМС

Сегодня во всех регионах Российской Федерации действует «Сосудистая программа», в которой реализован эффективный алгоритм оказания медицинской помощи при ОКС. Эксперты рекомендуют при любых сложностях в получении медицинской помощи обращаться в страховую медицинскую организацию. Ее название можно найти на полисе ОМС. Там же указаны и необходимые контактные данные. Также данную информацию можно уточнить на сайте страховой компании. После этого нужно позвонить по телефону контакт-центра и изложить проблему. Представитель организации свяжется с медицинской организацией или с органом управления здравоохранением для решения проблемы.