Эксперты: Обследование и лечение коронарных артерий доступны по ОМС

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
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Updated Сегодня, 06:37
Издание пишет, что эксперты системы ОМС рассказали об остром коронарном синдроме и о том, когда следует обращаться за помощью к специалистам и какая при заболевании полагается медицинская помощь, пишет aif.ru.
Острый коронарный синдром (ОКС) представляет собой группу симптомов, которые дают возможность подозревать нестабильную стенокардию или острый инфаркт миокарда. Это предварительный диагноз в первые часы заболевания.
ОКС свидетельствует о поражении коронарных артерий сердца. При возникновении ОКС пациент нуждается в консультации кардиолога и медицинской помощи, которая направлена на восстановление проходимости коронарных артерий. В первую очередь речь идет о коронарографии.
Эксперты напомнили, что если при подобных признаках появляется временное улучшение, то это не говорит о том, что болезнь отступила. По их словам, отказ от лечения может привести к фатальным последствиям.
В группу тревожных симптомов входит дискомфорт, который появляется за грудиной: чувство сжатия, давления, боли или тяжести. Боль также может отдавать в левую руку, левое плечо, горло, нижнюю челюсть, верхнюю часть живота. Одновременно с этим может появляться потливость, тошнота, боль в животе, одышка или даже потеря сознания.
Если эти симптомы появились, необходимо незамедлительно вызвать бригаду скорой помощи. После купирования приступа медиками пациенту необходимо в обязательном порядке записаться на амбулаторный прием к терапевту и кардиологу. Если врачи установят патологию, пациент нуждается в обязательной госпитализации.
Советник генерального директора страховой медицинской организации «Капитал МС» Михаил Пушков подчеркнул, что все методы обследования и лечения коронарных артерий доступны по базовой программе обязательного медицинского страхования.
Сегодня во всех регионах Российской Федерации действует «Сосудистая программа», в которой реализован эффективный алгоритм оказания медицинской помощи при ОКС. Эксперты рекомендуют при любых сложностях в получении медицинской помощи обращаться в страховую медицинскую организацию. Ее название можно найти на полисе ОМС. Там же указаны и необходимые контактные данные. Также данную информацию можно уточнить на сайте страховой компании. После этого нужно позвонить по телефону контакт-центра и изложить проблему. Представитель организации свяжется с медицинской организацией или с органом управления здравоохранением для решения проблемы.