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Published Сегодня, 06:35

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Updated Сегодня, 06:37

Эксперты: Обследование и лечение коронарных артерий доступны по ОМС

Эксперты: Обследование и лечение коронарных артерий доступны по ОМС

20 июня 2024, 06:35
Фото: 1MI
Одной из главных причин смертности во всем мире являются заболевания сердечно-сосудистой системы. Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Илья Баланин высказал мнение, что при регулярном прохождении медосмотров их можно выявлять.

Издание пишет, что эксперты системы ОМС рассказали об остром коронарном синдроме и о том, когда следует обращаться за помощью к специалистам и какая при заболевании полагается медицинская помощь, пишет aif.ru.

Острый коронарный синдром (ОКС) представляет собой группу симптомов, которые дают возможность подозревать нестабильную стенокардию или острый инфаркт миокарда. Это предварительный диагноз в первые часы заболевания.

ОКС свидетельствует о поражении коронарных артерий сердца. При возникновении ОКС пациент нуждается в консультации кардиолога и медицинской помощи, которая направлена на восстановление проходимости коронарных артерий. В первую очередь речь идет о коронарографии.

Эксперты напомнили, что если при подобных признаках появляется временное улучшение, то это не говорит о том, что болезнь отступила. По их словам, отказ от лечения может привести к фатальным последствиям.

В группу тревожных симптомов входит дискомфорт, который появляется за грудиной: чувство сжатия, давления, боли или тяжести. Боль также может отдавать в левую руку, левое плечо, горло, нижнюю челюсть, верхнюю часть живота. Одновременно с этим может появляться потливость, тошнота, боль в животе, одышка или даже потеря сознания.

Если эти симптомы появились, необходимо незамедлительно вызвать бригаду скорой помощи. После купирования приступа медиками пациенту необходимо в обязательном порядке записаться на амбулаторный прием к терапевту и кардиологу. Если врачи установят патологию, пациент нуждается в обязательной госпитализации.

Советник генерального директора страховой медицинской организации «Капитал МС» Михаил Пушков подчеркнул, что все методы обследования и лечения коронарных артерий доступны по базовой программе обязательного медицинского страхования.

Сегодня во всех регионах Российской Федерации действует «Сосудистая программа», в которой реализован эффективный алгоритм оказания медицинской помощи при ОКС. Эксперты рекомендуют при любых сложностях в получении медицинской помощи обращаться в страховую медицинскую организацию. Ее название можно найти на полисе ОМС. Там же указаны и необходимые контактные данные. Также данную информацию можно уточнить на сайте страховой компании. После этого нужно позвонить по телефону контакт-центра и изложить проблему. Представитель организации свяжется с медицинской организацией или с органом управления здравоохранением для решения проблемы.

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