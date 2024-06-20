Главу УФНС Ростовской области Мусиенко отпустили под подписку о невыезде

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
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Updated Сегодня, 07:43
Ленинский районный суд города Воронежа рассмотрел 19 июня ходатайство о выборе меры пресечения для начальника УФНС в Ростовской области Андрея Мосиенко. Суд принял решение ограничить его свободу, требуя являться по вызовам следователя и в суд без опозданий.
Помимо этого, ему запрещено общаться с другими участниками дела, а также изменять местожительства без уведомления правоохранительных органов и выезжать за пределы города Ростова-на-Дону без разрешения следователя.
Андрей Мосиенко и его коллега Тигран Додохян были задержаны 17 июня в рамках уголовного дела, связанного с расследованием деятельности ректора одного из высших учебных заведений Воронежа Дмитрия Ендовицкого. При проверке якобы были найдены документы о финансовых переводах от Мосиенко и Додохяна.
Ранее политолог Евгений Михайлов предупредил о новых расследованиях после задержания главы донского управления Федеральной налоговой службы Ростовской области.