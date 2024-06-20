Главу УФНС Ростовской области Мусиенко отпустили под подписку о невыезде

Андрей Мосиенко и его коллега Тигран Додохян были задержаны 17 июня в рамках уголовного дела, связанного с расследованием деятельности ректора одного из высших учебных заведений Воронежа Дмитрия Ендовицкого. При проверке якобы были найдены документы о финансовых переводах от Мосиенко и Додохяна.