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Главу УФНС Ростовской области Мусиенко отпустили под подписку о невыезде

Главу УФНС Ростовской области Мусиенко отпустили под подписку о невыезде

20 июня 2024, 07:41
Главу УФНС Ростовской области Мусиенко отпустили под подписку о невыезде
Ленинский районный суд Воронежа избрал меру пресечения главе УФНС Ростовской области Андрею Мусиенко, сообщает пресс-служба суда.

Ленинский районный суд города Воронежа рассмотрел 19 июня ходатайство о выборе меры пресечения для начальника УФНС в Ростовской области Андрея Мосиенко. Суд принял решение ограничить его свободу, требуя являться по вызовам следователя и в суд без опозданий.

Помимо этого, ему запрещено общаться с другими участниками дела, а также изменять местожительства без уведомления правоохранительных органов и выезжать за пределы города Ростова-на-Дону без разрешения следователя.

Стало известно, за что задержали главу УФНС по Ростовской области Мосиенко
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Андрей Мосиенко и его коллега Тигран Додохян были задержаны 17 июня в рамках уголовного дела, связанного с расследованием деятельности ректора одного из высших учебных заведений Воронежа Дмитрия Ендовицкого. При проверке якобы были найдены документы о финансовых переводах от Мосиенко и Додохяна.

Ранее политолог Евгений Михайлов предупредил о новых расследованиях после задержания главы донского управления Федеральной налоговой службы Ростовской области.

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