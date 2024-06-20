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Posted Сегодня, 05:04

Published Сегодня, 05:04

Modified Сегодня, 05:22

Updated Сегодня, 05:22

Киевский режим пытался атаковать Ростовскую область

Киевский режим атаковал Ростовскую область беспилотником 20 июня

20 июня 2024, 05:04
Фото: Минобороны РФ
Киевский режим пытался атаковать Ростовскую область
Киевский режим предпринял попытку совершить новую террористическую атаку беспилотниками по Ростовской области, сообщает Минобороны России.

Ночью 20 июня дежурные средства ПВО перехватили вражеский беспилотник, который пытался атаковать Ростовскую область. Так, был сбит один беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Информации о пострадавших нет.

В эту ночь система ПВО обезвредила вражеские БПЛА еще в пяти регионах России.

Четыре беспилотника атаковали резервуар с нефтепродуктами в Азове
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Ранее атака ВСУ привела к страшному пожару в Азове. Беспилотник атаковал резервуар с нефтепродуктами, который моментально вспыхнул. Огонь охватил территорию площадью 3,2 тысячи квадратных метров. Спасатели МЧС больше двух пытаются ликвидировать возгорание, однако площадь возгорания к 20 июня выросла вдвое.

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#Регина Симакова#Ростовская область#Беспилотники#Атака ВСУ#Атака БПЛА#Атака#Террористическая атака#Происшествия
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