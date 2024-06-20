Киевский режим атаковал Ростовскую область беспилотником 20 июня

Ранее атака ВСУ привела к страшному пожару в Азове. Беспилотник атаковал резервуар с нефтепродуктами, который моментально вспыхнул. Огонь охватил территорию площадью 3,2 тысячи квадратных метров. Спасатели МЧС больше двух пытаются ликвидировать возгорание, однако площадь возгорания к 20 июня выросла вдвое.