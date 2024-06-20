Киевский режим атаковал Ростовскую область беспилотником 20 июня

Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
Modified Сегодня, 05:22
Updated Сегодня, 05:22
Ночью 20 июня дежурные средства ПВО перехватили вражеский беспилотник, который пытался атаковать Ростовскую область. Так, был сбит один беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Информации о пострадавших нет.
В эту ночь система ПВО обезвредила вражеские БПЛА еще в пяти регионах России.
Ранее атака ВСУ привела к страшному пожару в Азове. Беспилотник атаковал резервуар с нефтепродуктами, который моментально вспыхнул. Огонь охватил территорию площадью 3,2 тысячи квадратных метров. Спасатели МЧС больше двух пытаются ликвидировать возгорание, однако площадь возгорания к 20 июня выросла вдвое.