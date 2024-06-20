Ливни с градом и ветром до 27 м/с надвигаются на Ростовскую область

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
Так, непогода накроет регион вечером 20 июня и продлится до 22 июня включительно. Местами в Ростовской области ожидаются ливни с грозами, град и сильный ветер с порывами до 27 метров в секунду.
Спасатели напоминают, что бушующая стихия может быть опасной, поэтому необходимо соблюдать осторожность. Опасность может подстерегать везде: на улице, в подземных переходах и даже дома. В экстренной ситуации необходимо позвонить по номеру 112.
Ранее синоптики рассказали, что в конце июня жителей Ростова-на-Дону вновь ждет солнечная, но слишком жаркая погода.