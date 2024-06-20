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Published Сегодня, 09:47

Modified Сегодня, 09:49

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На Ростовскую область надвигаются ливни с градом и ветром до 27 м/с

Ливни с градом и ветром до 27 м/с надвигаются на Ростовскую область

20 июня 2024, 09:47
Фото: 12.mchs.gov.ru / для иллюстрации
На Ростовскую область надвигаются ливни с градом и ветром до 27 м/с
Местное управление по делам ГО и ЧС опубликовало штурмовое предупреждение. В ближайшие часы жителей Ростовской области ждут неблагоприятные погодные условия, сообщает ведомство.

Так, непогода накроет регион вечером 20 июня и продлится до 22 июня включительно. Местами в Ростовской области ожидаются ливни с грозами, град и сильный ветер с порывами до 27 метров в секунду.

Спасатели напоминают, что бушующая стихия может быть опасной, поэтому необходимо соблюдать осторожность. Опасность может подстерегать везде: на улице, в подземных переходах и даже дома. В экстренной ситуации необходимо позвонить по номеру 112.

Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за града и урагана
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Ранее синоптики рассказали, что в конце июня жителей Ростова-на-Дону вновь ждет солнечная, но слишком жаркая погода.

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