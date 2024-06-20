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Posted Сегодня, 06:24

Published Сегодня, 06:24

Modified Сегодня, 06:26

Updated Сегодня, 06:26

Мать пропавшей студентки из Ростова посетила приёмную президента

Мать пропавшей в Дагестане студентки из Ростова посетила приёмную президента

20 июня 2024, 06:24
Фото: Телеграм-канал Анны Цомартовой
Мать пропавшей студентки из Ростова посетила приёмную президента
В Ростове-на-Дону родители пропавшей спортсменки Анны Цомартовой продолжают искать дочь. Мать девушки Диана Цомартова посетила приемную президента. Об этом она рассказала в телеграм-канале.

Диану Цомартову пригласили в приемную президента в начале июня. Встреча была назначена на 18 июня на 14.00 мск. В рамках поездки обеспокоенная мать сообщила о нескольких людях, поведение которых считает неприемлемым. Помимо этого женщина поделилась тем, что за четыре месяца поисков нет никаких результатов.

Диана отметила, что она также продублировала всю информацию в Следкоме РФ и ФСБ на Лубянке. Мать передала спецслужбам новую информацию, которую, по ее мнению, нужно проверить.

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Напомним, что ростовская спортсменка Анна Цомартова пропала в феврале 2024 года после соревнований в Каспийске. Девушка пошла на набережную прогуляться и не вернулась. Место нахождение пропавшей до сих пор неизвестно.

Ранее родные пропавшей ростовской студентки Цомартовой нашли в телефоне ее письмо.

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