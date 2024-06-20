Мать пропавшей в Дагестане студентки из Ростова посетила приёмную президента

Диану Цомартову пригласили в приемную президента в начале июня. Встреча была назначена на 18 июня на 14.00 мск. В рамках поездки обеспокоенная мать сообщила о нескольких людях, поведение которых считает неприемлемым. Помимо этого женщина поделилась тем, что за четыре месяца поисков нет никаких результатов.