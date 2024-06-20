Мать пропавшей в Дагестане студентки из Ростова посетила приёмную президента

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
Диану Цомартову пригласили в приемную президента в начале июня. Встреча была назначена на 18 июня на 14.00 мск. В рамках поездки обеспокоенная мать сообщила о нескольких людях, поведение которых считает неприемлемым. Помимо этого женщина поделилась тем, что за четыре месяца поисков нет никаких результатов.
Диана отметила, что она также продублировала всю информацию в Следкоме РФ и ФСБ на Лубянке. Мать передала спецслужбам новую информацию, которую, по ее мнению, нужно проверить.
Напомним, что ростовская спортсменка Анна Цомартова пропала в феврале 2024 года после соревнований в Каспийске. Девушка пошла на набережную прогуляться и не вернулась. Место нахождение пропавшей до сих пор неизвестно.
Ранее родные пропавшей ростовской студентки Цомартовой нашли в телефоне ее письмо.