«Может смыть потоком воды»: спасатель назвал опасности в Ростове во время грозы

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 09:57
Updated Сегодня, 09:57
Ранее ГУ МЧС по Ростовской области объявило штормовое предупреждение. Непогода накроет регион вечером 20 июня и продлится до 22 июня включительно. Местами в Ростовской области ожидаются ливни с грозами, град и сильный ветер с порывами до 27 метров в секунду.
По словам ростовского спасателя Артема Белкова, последние штормовые предупреждения показали себя неоднозначно: в каких-то районах города и области непогода бушевала, а где-то небо оставалось ясным или были только кратковременные дожди.
«Когда объявляют штормовое предупреждение, к нему в любом случае лучше подготовиться. Если вы уходите из дома, закройте все окна и уберите предметы с незастекленных балконов чтобы дождь и ветер ничего не испортили», — советует эксперт.
Артем Белков также рекомендует дончанам тщательно сверяться с прогнозом погоды в своем районе и не выходить на улицу без необходимости, если в ближайшее время планируется усиление ветра или мощный ливень.
«Самое опасное в летних штормах — сильный ветер, который может нанести серьезные травмы обломками деревьев зданий или мусором. Потоки воды из-за ливня тоже опасны: не идите там, где они есть, не пытайтесь перейти лужу по дощечкам, которые может смыть водой», — предупреждает спасатель.
Эксперт также рекомендует прощупывать дорогу, скрытую под водой, палкой.
«Если у вас нет возможности обойти поток воды, не идите вслепую. Вы можете споткнуться, потерять равновесие, наступить на что-то. В таких случаях велик риск получить травмы, быть смытым потоком или даже оказаться под машиной», — добавляет спасатель.
Артем Белков советует ростовчанам во время штормовых предупреждений брать с собой одежду, которой можно будет прикрыть голову от града или ветра.