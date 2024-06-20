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Published Сегодня, 09:55

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Updated Сегодня, 09:57

Спасатель рассказал, что делать ростовчанам во время штормового предупреждения

«Может смыть потоком воды»: спасатель назвал опасности в Ростове во время грозы

20 июня 2024, 09:55
Фото: 43.mchs.gov.ru / для иллюстрации
Спасатель рассказал, что делать ростовчанам во время штормового предупреждения

Спасатель Белков назвал главные опасности в Ростове во время грозы и ливня

Напомним, МЧС по Ростовской области ввело штормовое предупреждение до 22 июня. Ростовский спасатель Артем Белков рассказал, как жителям Ростова-на-Дону подготовиться к стихии.

Ранее ГУ МЧС по Ростовской области объявило штормовое предупреждение. Непогода накроет регион вечером 20 июня и продлится до 22 июня включительно. Местами в Ростовской области ожидаются ливни с грозами, град и сильный ветер с порывами до 27 метров в секунду.

По словам ростовского спасателя Артема Белкова, последние штормовые предупреждения показали себя неоднозначно: в каких-то районах города и области непогода бушевала, а где-то небо оставалось ясным или были только кратковременные дожди.

«Когда объявляют штормовое предупреждение, к нему в любом случае лучше подготовиться. Если вы уходите из дома, закройте все окна и уберите предметы с незастекленных балконов чтобы дождь и ветер ничего не испортили», — советует эксперт.

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Артем Белков также рекомендует дончанам тщательно сверяться с прогнозом погоды в своем районе и не выходить на улицу без необходимости, если в ближайшее время планируется усиление ветра или мощный ливень.

«Самое опасное в летних штормах — сильный ветер, который может нанести серьезные травмы обломками деревьев зданий или мусором. Потоки воды из-за ливня тоже опасны: не идите там, где они есть, не пытайтесь перейти лужу по дощечкам, которые может смыть водой», — предупреждает спасатель.

Эксперт также рекомендует прощупывать дорогу, скрытую под водой, палкой.

«Если у вас нет возможности обойти поток воды, не идите вслепую. Вы можете споткнуться, потерять равновесие, наступить на что-то. В таких случаях велик риск получить травмы, быть смытым потоком или даже оказаться под машиной», — добавляет спасатель.

Артем Белков советует ростовчанам во время штормовых предупреждений брать с собой одежду, которой можно будет прикрыть голову от града или ветра.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Шторм#Погода#Штормовое предупреждение
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