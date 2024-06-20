На главу ростовского «Россельхозцентра» завели дело за присвоение премий

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Сообщается, что руководитель и заместитель руководителя ростовского филиала «Россельхозцентра» на протяжении трех лет осуществляли хищение бюджетных денежных средств премиального фонда в особо крупном размере. Деньги были предназначены на стимулирующие выплаты сотрудникам ФГБУ. Но после получения премий, средняя сумма которых составляла порядка 100 тысяч, они были вынуждены передавать руководству эти деньги. Так происходило каждый месяц.
На главу филиала и его заместителя завели уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ — присвоение или растрата.
Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону высотнику-монтажнику дали семь лет за обрезанный страховочный трос и попытку убийства напарника.