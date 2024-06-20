На главу ростовского «Россельхозцентра» завели дело за присвоение премий

Сообщается, что руководитель и заместитель руководителя ростовского филиала «Россельхозцентра» на протяжении трех лет осуществляли хищение бюджетных денежных средств премиального фонда в особо крупном размере. Деньги были предназначены на стимулирующие выплаты сотрудникам ФГБУ. Но после получения премий, средняя сумма которых составляла порядка 100 тысяч, они были вынуждены передавать руководству эти деньги. Так происходило каждый месяц.