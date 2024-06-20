rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 09:18

Published Сегодня, 09:18

Modified Сегодня, 09:20

Updated Сегодня, 09:20

Ростовчане мечтают получать пенсию 48 тысяч рублей

Назван размер «пенсии мечты» жителей Ростова-на-Дону

20 июня 2024, 09:18
Фото: Pxhere
Ростовчане мечтают получать пенсию 48 тысяч рублей

Ростовчане мечтают получать пенсию 48 тысяч рублей

Жители Ростова-на-Дону после завершения трудовой деятельности мечтают получать пенсию в 48 тысяч рублей. Это сумма в два раза больше размера средней пенсии по стране, сообщает SuperJob.

Исследователи провели опрос среди россиян и выяснили, какую пенсию они считают достойной. Среднее значение по России составило 48 тысяч 100 рублей. Однако эта сумма значительно больше средней суммы пенсионных выплат по стране. Ростовчане ответили, что хотели бы получать пенсию 48,2 тысячи рублей, что на 500 рублей, чем в декабре прошлого года и на 8,8 тысячи рублей больше, чем пять лет назад.

Самые большие запросы отмечены в Москве, Питере и Тюмени. Там местные жители после ухода на пенсию ходят получать 51,7 тысячи рублей, 51 тысячу рублей и 49,7 тысячи рублей, соответственно.

Ростовские кассиры получают до 70 тысяч рублей в месяц
Узнать подробнее

Ранее стало известно, что водителям грузовиков, инженерам и многим других профессионалам готовы платить 150 тысяч рублей в месяц в Ростове-на-Дону.

Читайте также:
Избивают стариков и инвалидов: следователи проверят дом-интернат в Ростовской областиНазваны вакансии для жителей Ростова с зарплатой в 150 тысяч рублейВ Ростовской области возобновят индексацию пенсии для работающих пенсионеров
#Регина Симакова#Общество#Ростов-на-Дону#Выплаты#Деньги#Пенсия#Последние новости Ростова на сегодня#Пенсионер#Пенсия в Ростове#Старики
Подпишитесь
Площадь пожара на нефтебазе в Азове увеличилась до 6,3 тысячи квадратных метров
Сегодня, 05:29
Мать пропавшей в Дагестане студентки из Ростова посетила приёмную президента
Сегодня, 06:24
Врио начальника СИЗО-1 в Ростове-на-Дону отстранили от работы
Сегодня, 06:05
Стало известно, сколько работодатели готовы платить жителям Ростова-на-Дону
Сегодня, 06:05
Продукты могут подорожать в Ростовской области из-за роста стоимости коммуналки
Сегодня, 05:39
Киевский режим атаковал Ростовскую область беспилотником 20 июня
Сегодня, 05:04