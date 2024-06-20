Назван размер «пенсии мечты» жителей Ростова-на-Дону

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Исследователи провели опрос среди россиян и выяснили, какую пенсию они считают достойной. Среднее значение по России составило 48 тысяч 100 рублей. Однако эта сумма значительно больше средней суммы пенсионных выплат по стране. Ростовчане ответили, что хотели бы получать пенсию 48,2 тысячи рублей, что на 500 рублей, чем в декабре прошлого года и на 8,8 тысячи рублей больше, чем пять лет назад.
Самые большие запросы отмечены в Москве, Питере и Тюмени. Там местные жители после ухода на пенсию ходят получать 51,7 тысячи рублей, 51 тысячу рублей и 49,7 тысячи рублей, соответственно.
Ранее стало известно, что водителям грузовиков, инженерам и многим других профессионалам готовы платить 150 тысяч рублей в месяц в Ростове-на-Дону.