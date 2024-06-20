Назван размер «пенсии мечты» жителей Ростова-на-Дону

Исследователи провели опрос среди россиян и выяснили, какую пенсию они считают достойной. Среднее значение по России составило 48 тысяч 100 рублей. Однако эта сумма значительно больше средней суммы пенсионных выплат по стране. Ростовчане ответили, что хотели бы получать пенсию 48,2 тысячи рублей, что на 500 рублей, чем в декабре прошлого года и на 8,8 тысячи рублей больше, чем пять лет назад.