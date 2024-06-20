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Общественник поддержал введение ответственности за насилие в ростовских семьях

Общественник поддержал криминализацию домашнего насилия в Ростовской области

20 июня 2024, 08:10
Фото: Unsplash
Общественник поддержал введение ответственности за насилие в ростовских семьях
Проблема домашнего насилия в Ростовской области стоит особенно остро, сообщил RostovGazeta общественник Владислав Махмудов.

Напомним, что уполномоченный по правам человек в РФ Татьяна Москалькова предложила вернуться к вопросу об ответственности за домашнее насилие.

Спикер подчеркнула, что количество обращений от жертв домашнего насилия увеличилось в сравнении с предыдущими годами. Работать с такими случаями нередко сложно из-за отсутствия телесных повреждений.

«Домашнее насилие — это проблема, свойственная многим регионам. Ростовская область, к сожалению, не стала исключением. Я знаю множество случаев домашнего насилия в семьях, но назвать конкретные фамилии не могу по объективным причинам. Однако в судах уже есть процессы, где супругов привлекают к уголовной ответственности за домашнее насилие и дают реальные сроки», — отмечает Владислав Махмудов.
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Однако спикер уверен в необходимости законодательно прописать и конкретизировать все случаи.

«Прикрываться „семейными делами“ в этих вопросах недопустимо. Нельзя позволять, чтобы одна из половин семьи, как правило, женщина, испытывала физическую боль или душевное страдание. Это сопоставимо с уголовным правонарушением», — делится мнением собеседник.

Ранее RostovGazeta рассказывала, как ростовчанка столкнулась с домашним насилием.

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