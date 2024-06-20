Общественник поддержал криминализацию домашнего насилия в Ростовской области

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
Напомним, что уполномоченный по правам человек в РФ Татьяна Москалькова предложила вернуться к вопросу об ответственности за домашнее насилие.
Спикер подчеркнула, что количество обращений от жертв домашнего насилия увеличилось в сравнении с предыдущими годами. Работать с такими случаями нередко сложно из-за отсутствия телесных повреждений.
«Домашнее насилие — это проблема, свойственная многим регионам. Ростовская область, к сожалению, не стала исключением. Я знаю множество случаев домашнего насилия в семьях, но назвать конкретные фамилии не могу по объективным причинам. Однако в судах уже есть процессы, где супругов привлекают к уголовной ответственности за домашнее насилие и дают реальные сроки», — отмечает Владислав Махмудов.
Однако спикер уверен в необходимости законодательно прописать и конкретизировать все случаи.
«Прикрываться „семейными делами“ в этих вопросах недопустимо. Нельзя позволять, чтобы одна из половин семьи, как правило, женщина, испытывала физическую боль или душевное страдание. Это сопоставимо с уголовным правонарушением», — делится мнением собеседник.
Ранее RostovGazeta рассказывала, как ростовчанка столкнулась с домашним насилием.