Около тысячи силовиков нагрянули в отели и ночные клубы в Ростовской области

Около тысячи сотрудников полиции устроили массовую проверку среди граждан и общественных заведений. Так, силовики проинспектировали 411 гостиниц, общежитий и хостелов, 18 ночных клубов и 34 развлекательных заведения. Проверка коснулась и больше тысячи человек, находящихся на профилактическом учете в полиции.