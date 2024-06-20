Около тысячи силовиков нагрянули в отели и ночные клубы в Ростовской области

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
Около тысячи сотрудников полиции устроили массовую проверку среди граждан и общественных заведений. Так, силовики проинспектировали 411 гостиниц, общежитий и хостелов, 18 ночных клубов и 34 развлекательных заведения. Проверка коснулась и больше тысячи человек, находящихся на профилактическом учете в полиции.
Уточняется, что по итогам оперативных мероприятий составлено 39 протоколов об административных нарушениях. Чуть больше 80 человек поставили на учет.
Более того, удалось найти восемь человек, находящихся в федеральном розыске. В отношении одного местного жителя возбуждено уголовное по факту незаконного хранения огнестрельного оружия. Выявлено семь преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
Отдельно силовики уделили внимание незаконной миграции. В этой сфере задокументировано 103 нарушения.
Ранее в Ростовской области накрыли крупную нарколабораторию.