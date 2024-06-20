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Posted Сегодня, 14:20

Published Сегодня, 14:20

Modified Сегодня, 14:22

Updated Сегодня, 14:22

Силовики устроили массовую проверку отелей и ночных клубов в Ростовской области

Около тысячи силовиков нагрянули в отели и ночные клубы в Ростовской области

20 июня 2024, 14:20
Фото: МВД России по Ростовской области
Силовики устроили массовую проверку отелей и ночных клубов в Ростовской области

Силовики устроили массовые рейды в отелях и ночных клубах в Ростовской области

В Ростовской области полицейские провели оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок», отчитались в пресс-службе регионального МВД.

Около тысячи сотрудников полиции устроили массовую проверку среди граждан и общественных заведений. Так, силовики проинспектировали 411 гостиниц, общежитий и хостелов, 18 ночных клубов и 34 развлекательных заведения. Проверка коснулась и больше тысячи человек, находящихся на профилактическом учете в полиции.

Уточняется, что по итогам оперативных мероприятий составлено 39 протоколов об административных нарушениях. Чуть больше 80 человек поставили на учет.

Более того, удалось найти восемь человек, находящихся в федеральном розыске. В отношении одного местного жителя возбуждено уголовное по факту незаконного хранения огнестрельного оружия. Выявлено семь преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

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Отдельно силовики уделили внимание незаконной миграции. В этой сфере задокументировано 103 нарушения.

Ранее в Ростовской области накрыли крупную нарколабораторию.

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