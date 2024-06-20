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Published Сегодня, 05:29

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Пожар на нефтебазе в Азове увеличился до 6,3 тысяч «квадратов»

Площадь пожара на нефтебазе в Азове увеличилась до 6,3 тысячи квадратных метров

20 июня 2024, 05:29
Фото: pxhere.com
Пожар на нефтебазе в Азове увеличился до 6,3 тысяч «квадратов»
В Ростовской области в Азове больше двух суток полыхают резервуары с нефтепродуктами. Пожар начался после атаки БПЛА. Огонь уже распространился на 6,3 тысячи квадратных метров, сообщает РИА «Новости».

В Азове после ночной атаки беспилотников вспыхнул резервуар с нефтепродуктами. Инцидент произошел 18 июня. Сотрудники МЧС больше двух суток пытались устранить возгорание, однако огонь распространился только сильнее. 19 июня произошла разгерметизация второго резервуара с горючим. На данный момент площадь пожара с 3,2 тысячи «квадратов» выросла до 6,3 тысячи квадратных метров.

Стало известно, что было целью ночной атаки беспилотников в Азове
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Напомним, что вражеский беспилотник повредил резервуар объемом 5 тысяч кубометров с нефтепродуктами завода «Азовпродукт». Для тушения пожара привлекли 200 спасателей, 49 единиц техники и спецпоезд. Над местом происшествия развиваются клубы черного дыма и пепла, однако проверка Роспотребнадзора показала, что превышения допустимой концентрации вредных веществ нет.

Ранее местные жители поделились кадрами резервуаров, которые горят уже двое суток.

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#Регина Симакова#Ростовская область#Азов#Пожар#Нефть#Огонь#Беспилотники#Атака БПЛА#Нефтебаза#Нефтепродукты#Происшествия
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