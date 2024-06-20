Площадь пожара на нефтебазе в Азове увеличилась до 6,3 тысячи квадратных метров

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
В Азове после ночной атаки беспилотников вспыхнул резервуар с нефтепродуктами. Инцидент произошел 18 июня. Сотрудники МЧС больше двух суток пытались устранить возгорание, однако огонь распространился только сильнее. 19 июня произошла разгерметизация второго резервуара с горючим. На данный момент площадь пожара с 3,2 тысячи «квадратов» выросла до 6,3 тысячи квадратных метров.
Напомним, что вражеский беспилотник повредил резервуар объемом 5 тысяч кубометров с нефтепродуктами завода «Азовпродукт». Для тушения пожара привлекли 200 спасателей, 49 единиц техники и спецпоезд. Над местом происшествия развиваются клубы черного дыма и пепла, однако проверка Роспотребнадзора показала, что превышения допустимой концентрации вредных веществ нет.
Ранее местные жители поделились кадрами резервуаров, которые горят уже двое суток.