Площадь пожара на нефтебазе в Азове увеличилась до 6,3 тысячи квадратных метров

В Азове после ночной атаки беспилотников вспыхнул резервуар с нефтепродуктами. Инцидент произошел 18 июня. Сотрудники МЧС больше двух суток пытались устранить возгорание, однако огонь распространился только сильнее. 19 июня произошла разгерметизация второго резервуара с горючим. На данный момент площадь пожара с 3,2 тысячи «квадратов» выросла до 6,3 тысячи квадратных метров.