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Условия содержания заключенных ужесточили в СИЗО-1 Ростова после захвата заложников

Почти все электроприборы убрали из камер заключенных в СИЗО-1 Ростова

20 июня 2024, 15:47
Фото: rostovgazeta.ru
Условия содержания заключенных ужесточили в СИЗО-1 Ростова после захвата заложников
Условия содержания заключенных ужесточили в СИЗО-1 Ростова после захвата заложников, пишет «Московский комсомолец».

Масштабная проверка, организованная в СИЗО-1, привела к ужесточению условий содержания заключенных. В камерах введен полный запрет на использование всех электроприборов, кроме чайников. Из камер убрали даже вентиляторы.

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Изменились и правила посещения специзолятора. Свидания с заключенными сократили до получаса. Досмотры посылок для находящихся в СИЗО стали еще жестче.

Напомним, в ночь на 16 июня шестеро заключенных СИЗО-1 в Ростове выбили решетки в камерах и сбежали. Все они были осуждены по террористическим статьям. Утром того же дня они взяли в заложники двоих сотрудников ФСИН и потребовали за их освобождение транспорт, оружие и возможность уехать. Переговоры с террористами не увенчались успехом, и силовики пошли на штурм. Заложников освободили. По разным данным, пятеро преступников ликвидированы на месте, шестой находится сейчас в больнице в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что врио начальника СИЗО-1 в Ростове-на-Дону Романа Заболотнева отстранили от работы. В отношении него началась служебная проверка.

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