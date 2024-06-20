Почти все электроприборы убрали из камер заключенных в СИЗО-1 Ростова

Изменились и правила посещения специзолятора. Свидания с заключенными сократили до получаса. Досмотры посылок для находящихся в СИЗО стали еще жестче.



Напомним, в ночь на 16 июня шестеро заключенных СИЗО-1 в Ростове выбили решетки в камерах и сбежали. Все они были осуждены по террористическим статьям. Утром того же дня они взяли в заложники двоих сотрудников ФСИН и потребовали за их освобождение транспорт, оружие и возможность уехать. Переговоры с террористами не увенчались успехом, и силовики пошли на штурм. Заложников освободили. По разным данным, пятеро преступников ликвидированы на месте, шестой находится сейчас в больнице в тяжелом состоянии.



Ранее сообщалось, что врио начальника СИЗО-1 в Ростове-на-Дону Романа Заболотнева отстранили от работы. В отношении него началась служебная проверка.