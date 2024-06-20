Под контроль дронов попали десятки тысяч километров полей в Ростовской области

Posted Сегодня, 14:41
Published Сегодня, 14:41
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Updated Сегодня, 14:43
Замдиректора департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Павел Бурак сообщил, что площадь обработки агродронами в СКФО и ЮФО гораздо выше, чем в других федеральных округах.
За последние два года по всей России выполнено порядка 60 тысяч полетов воздушных судов сельхозназначения по всей России. Для сравнения — если в Центральном федеральном округе авиация обработала 76 тысяч гектаров, то в Южном федеральном округе — 700 тысяч гектаров, а в Северо-Кавказском — 853 тысячи гектаров.
Бурак отметил, что авиахимобработка отличается высокой оперативностью и производительностью.
Ранее сообщалось, что Ростовская область может потерять 30% урожая из-за непогоды.