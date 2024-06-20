Под контроль дронов попали десятки тысяч километров полей в Ростовской области

За последние два года по всей России выполнено порядка 60 тысяч полетов воздушных судов сельхозназначения по всей России. Для сравнения — если в Центральном федеральном округе авиация обработала 76 тысяч гектаров, то в Южном федеральном округе — 700 тысяч гектаров, а в Северо-Кавказском — 853 тысячи гектаров.