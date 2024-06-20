rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 14:41

Published Сегодня, 14:41

Modified Сегодня, 14:43

Updated Сегодня, 14:43

Южный федеральный округ — один из лидеров по применению агродронов

Под контроль дронов попали десятки тысяч километров полей в Ростовской области

20 июня 2024, 14:41
Фото: pxhere.com
Южный федеральный округ — один из лидеров по применению агродронов

Регионы ЮФО стали лидерами по применению агродронов

Южный федеральный округ — один из лидеров по применению агродронов, пишет «РБК Кавказ».

Замдиректора департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Павел Бурак сообщил, что площадь обработки агродронами в СКФО и ЮФО гораздо выше, чем в других федеральных округах.

За последние два года по всей России выполнено порядка 60 тысяч полетов воздушных судов сельхозназначения по всей России. Для сравнения — если в Центральном федеральном округе авиация обработала 76 тысяч гектаров, то в Южном федеральном округе — 700 тысяч гектаров, а в Северо-Кавказском — 853 тысячи гектаров.

Ущерб аграриев в Ростовской области от заморозков и засухи оценили в 3,7 млрд
Узнать подробнее

Бурак отметил, что авиахимобработка отличается высокой оперативностью и производительностью.

Ранее сообщалось, что Ростовская область может потерять 30% урожая из-за непогоды.

Читайте также:
Появилось видео страшного пожара на нефтебазе в Азове после атаки беспилотникаДля Ростовской области закупят десятки дронов для спасательных операций«Робоавиа» построит завод дронов в Ростовской области
#Виктория Прутковская#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ЮФО#Беспилотники#Сельское хозяйство в Ростовской области#Южный федеральный округ
Подпишитесь
Ростовская область отражает атаки беспилотников, а люди мечтают о пенсии
Сегодня, 15:10
Прокуратура начала проверку в отношении ростовской авиакомпании «Азимут»
Сегодня, 15:05
Москвичка осталась в шоке от дорог и освещения в Ростовской области
Сегодня, 12:42
Около тысячи силовиков нагрянули в отели и ночные клубы в Ростовской области
Сегодня, 14:20
Появились новые кадры полыхающего третьи сутки пожара на нефтебазе в Азове
Сегодня, 13:06
Банк ДОМ. РФ с начала года выдал ипотечных кредитов на ИЖС в объеме 13,5 млрд рублей
Сегодня, 09:00