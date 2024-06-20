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Posted Сегодня, 13:06

Published Сегодня, 13:06

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

Огонь в резервуаре с горючим в Азове не могут потушить уже третьи сутки

Появились новые кадры полыхающего третьи сутки пожара на нефтебазе в Азове

20 июня 2024, 13:06
Фото: rostovgazeta.ru
Огонь в резервуаре с горючим в Азове не могут потушить уже третьи сутки
Огонь в резервуаре с горючим в Азове не могут потушить уже третьи сутки, кадры с места событий сделал корреспондент RostovGazeta.

В Азове третьи сутки тушат резервуар с нефтепродуктами. В ночь на 18 июня он подвергся атаке беспилотников. Произошла утечка горючего, и вспыхнул пожар. Огонь распространился уже на шесть тысяч квадратных метров. Его тушат больше 200 спасателей и 40 единиц техники.

Кадры дыма в АзовеКадры дыма в Азове
Кадры дыма в АзовеКадры дыма в Азове
Кадры дыма в АзовеКадры дыма в Азове
Кадры дыма в АзовеКадры дыма в Азове
Кадры дыма в Азове
Фото: rostovgazeta.ru

Дым от пожара виден из всех точек города и даже за его пределами. При этом запаха гари практически не ощущается. Жители Азова без опаски гуляют по городу.

Кадры дыма в АзовеКадры дыма в Азове
Кадры дыма в АзовеКадры дыма в Азове
Кадры дыма в АзовеКадры дыма в Азове
Кадры дыма в АзовеКадры дыма в Азове
Кадры дыма в Азове
Фото: rostovgazeta.ru

Ранее азовчанин рассказал корреспонденту RostovGazeta о последствиях пожара не нефтебазе.

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#Город#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Азов#Пожар#Нефть#Атака БПЛА#Происшествия
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