Появились новые кадры полыхающего третьи сутки пожара на нефтебазе в Азове

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
В Азове третьи сутки тушат резервуар с нефтепродуктами. В ночь на 18 июня он подвергся атаке беспилотников. Произошла утечка горючего, и вспыхнул пожар. Огонь распространился уже на шесть тысяч квадратных метров. Его тушат больше 200 спасателей и 40 единиц техники.
Дым от пожара виден из всех точек города и даже за его пределами. При этом запаха гари практически не ощущается. Жители Азова без опаски гуляют по городу.