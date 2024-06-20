Продукты могут подорожать в Ростовской области из-за роста стоимости коммуналки

Эксперт рассказала, что предприниматели и бизнесмены также попадают под удар. Увеличение коммунальных расходов может привести к росту себестоимости продукции и услуг, что в конечном итоге отразится на потребителях через повышение розничных цен. Это создает замкнутый круг: рост цен ведет к снижению покупательной способности населения, что в свою очередь уменьшает прибыли бизнеса и приводит к дальнейшему сокращению расходов и инвестиций.