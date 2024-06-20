rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 05:39

Published Сегодня, 05:39

Modified Сегодня, 05:39

Updated Сегодня, 05:39

Продукты могут подорожать в Ростовской области из-за роста коммуналки

Продукты могут подорожать в Ростовской области из-за роста стоимости коммуналки

20 июня 2024, 05:39
Фото: rostovgazeta.ru
Продукты могут подорожать в Ростовской области из-за роста коммуналки
В России, в том числе Ростовской области, рост стоимости услуг ЖКХ может стать причиной подорожания различных видов товаров, сообщила RostovGazeta политик, преподаватель политического имиджа Эмма Райман.

Рост тарифов ЖКХ

С 1 июля в Ростовской области пересмотрят тарифы на услуги ЖКХ, как сообщили в региональном правительстве. Ежегодно устанавливаются максимальные индексы, выше которых нельзя поднимать плату. В этом году в регионе они колеблются от 9,5% до 9,9%.

Платежи за коммунальные услуги, за исключением газа и отопления, могут увеличиться максимум на 9,5%, а за электричество — на 9%.

Что касается газа, максимальный рост платежей составит 10,7%.

С 2024 года введен новый дифференцированный подход к повышению платы за отопление. Если в декабре прошлого года стоимость гигакалории была ниже 2,9 тысячи рублей, то с 1 июля 2024 года максимальное увеличение составит 9,5%. Если же тариф превышал это значение, плата останется на уровне декабря 2023 года.

Что касается газа, максимальный рост платежей составит 10,7%.Что касается газа, максимальный рост платежей составит 10,7%.
Что касается газа, максимальный рост платежей составит 10,7%.
Фото: rostovgazeta.ru

Ограничение расходов

Эмма Райман рассказала нам, что рост коммунальных услуг вызывает серьезные опасения среди населения, и не без оснований. Увеличение расходов на коммунальные услуги неизбежно приводит к перераспределению семейного бюджета, что может серьезно отразиться на уровне жизни многих людей.

По ее словам, значительное повышение тарифов на коммунальные услуги является дополнительной финансовой нагрузкой, особенно для семей с фиксированным или низким доходом. Столь неожиданный скачок цен вынуждает людей ограничивать свои расходы в других важных сферах, таких как питание, образование и здравоохранение. Понижение потребительской способности приводит к общему ухудшению условий жизни и значительному снижению благосостояния.

Понижение потребительской способности приводит к общему ухудшению условий жизни и значительному снижению благосостояния.Понижение потребительской способности приводит к общему ухудшению условий жизни и значительному снижению благосостояния.
Понижение потребительской способности приводит к общему ухудшению условий жизни и значительному снижению благосостояния.
Фото: rostovgazeta.ru

Рост цен

Эксперт рассказала, что предприниматели и бизнесмены также попадают под удар. Увеличение коммунальных расходов может привести к росту себестоимости продукции и услуг, что в конечном итоге отразится на потребителях через повышение розничных цен. Это создает замкнутый круг: рост цен ведет к снижению покупательной способности населения, что в свою очередь уменьшает прибыли бизнеса и приводит к дальнейшему сокращению расходов и инвестиций.

«Третий аспект касается социальной справедливости. Увеличение коммунальных тарифов непропорционально затрагивает беднейшие слои населения, вынуждая их тратить большую часть своего дохода на оплату услуг», — отметила собеседница.

Психологическое состояние

«Однако вопрос бедности не является исключительно финансовым аспектом. Психологические и эмоциональные последствия роста цен на коммунальные услуги также нельзя игнорировать. У людей могут возникнуть чувства незащищенности и беспомощности, что способствует увеличению уровня стрессов и тревог, ухудшая общее состояние здоровья», — считает эксперт.

Она подчеркнула, что рост коммунальных услуг в июле имеет многосторонние и далеко идущие последствия. Он затрагивает не только финансовую стабильность людей, но и уровень социального благополучия, экономическую устойчивость и психологический комфорт. Решение проблемы требует комплексного подхода и учета интересов всех слоев населения, чтобы предотвратить дальнейшее углубление социально-экономического неравенства и обеспечить устойчивое развитие общества.

Она подчеркнула, что рост коммунальных услуг в июле имеет многосторонние и далеко идущие последствияОна подчеркнула, что рост коммунальных услуг в июле имеет многосторонние и далеко идущие последствия
Она подчеркнула, что рост коммунальных услуг в июле имеет многосторонние и далеко идущие последствия
Фото: rostovgazeta.ru

Кредиты на оплату коммуналки

PR-директор «Лайм-Займ», Новосибирск, Диана Притыко рассказала RostovGazeta, что они проводили интернет-опрос на тему оплаты ЖКХ. Оказалось, что в 2023 году много респондентов брали кредиты и займы на услуги ЖКХ.

Еще около 18% опрошенных оформляли в кредит до 5 000 рублей, 10% — до 20 000 рублей, 3% — до 70 000 рублей, чтобы оплатить коммунальные услуги или долги по ним.

Примерно 69% признались, что им хватает собственных средств.

«Сумму оплаты ЖКХ считает для себя приемлемой половина опрошенных россиян. Для 23% респондентов это слишком большая нагрузка на семейный бюджет, посильной была бы сумма в 2 раза меньше. Примерно 14% временами накапливают долги из-за того, что им не всегда хватает денег на оплату ЖКХ. Еще 10% вынуждены экономить воду и свет, чтобы платеж по квитанции был ниже», — уточнила собеседница.

Она добавила, что в опросе приняли участие россияне старше 19 лет, из них 71% входит в возрастную группу от 26 до 45 лет.

Примерно 69% признались, что им хватает собственных средств.Примерно 69% признались, что им хватает собственных средств.
Примерно 69% признались, что им хватает собственных средств.
Фото: Unsplash

Таким образом, опрошенные эксперты считают, что очередное повышение коммуналки скажется на благосостоянии граждан и они значительно это прочувствуют на своем бюджете.

Расширенный материал RostovGazeta о подорожании коммуналки читайте по ссылке.

Читайте также:
Власти рассказали, как сильно вырастет коммуналка в Ростовской областиРост тарифов ЖКХ в 2024 году: почему в Ростовской области грядет резкое подорожаниеСтало известно, как в Ростове будут ограничивать рост платы за коммуналку
#Илья Протвинов#Общество#Россия#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ЖКХ#Тарифы#Продукты#Подорожание
Подпишитесь
Площадь пожара на нефтебазе в Азове увеличилась до 6,3 тысячи квадратных метров
Сегодня, 05:29
Мать пропавшей в Дагестане студентки из Ростова посетила приёмную президента
Сегодня, 06:24
Врио начальника СИЗО-1 в Ростове-на-Дону отстранили от работы
Сегодня, 06:05
Стало известно, сколько работодатели готовы платить жителям Ростова-на-Дону
Сегодня, 06:05
Киевский режим атаковал Ростовскую область беспилотником 20 июня
Сегодня, 05:04