Продукты могут подорожать в Ростовской области из-за роста стоимости коммуналки

Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
Modified Сегодня, 05:39
Updated Сегодня, 05:39
С 1 июля в Ростовской области пересмотрят тарифы на услуги ЖКХ, как сообщили в региональном правительстве. Ежегодно устанавливаются максимальные индексы, выше которых нельзя поднимать плату. В этом году в регионе они колеблются от 9,5% до 9,9%.
Платежи за коммунальные услуги, за исключением газа и отопления, могут увеличиться максимум на 9,5%, а за электричество — на 9%.
Что касается газа, максимальный рост платежей составит 10,7%.
С 2024 года введен новый дифференцированный подход к повышению платы за отопление. Если в декабре прошлого года стоимость гигакалории была ниже 2,9 тысячи рублей, то с 1 июля 2024 года максимальное увеличение составит 9,5%. Если же тариф превышал это значение, плата останется на уровне декабря 2023 года.
Эмма Райман рассказала нам, что рост коммунальных услуг вызывает серьезные опасения среди населения, и не без оснований. Увеличение расходов на коммунальные услуги неизбежно приводит к перераспределению семейного бюджета, что может серьезно отразиться на уровне жизни многих людей.
По ее словам, значительное повышение тарифов на коммунальные услуги является дополнительной финансовой нагрузкой, особенно для семей с фиксированным или низким доходом. Столь неожиданный скачок цен вынуждает людей ограничивать свои расходы в других важных сферах, таких как питание, образование и здравоохранение. Понижение потребительской способности приводит к общему ухудшению условий жизни и значительному снижению благосостояния.
Эксперт рассказала, что предприниматели и бизнесмены также попадают под удар. Увеличение коммунальных расходов может привести к росту себестоимости продукции и услуг, что в конечном итоге отразится на потребителях через повышение розничных цен. Это создает замкнутый круг: рост цен ведет к снижению покупательной способности населения, что в свою очередь уменьшает прибыли бизнеса и приводит к дальнейшему сокращению расходов и инвестиций.
«Третий аспект касается социальной справедливости. Увеличение коммунальных тарифов непропорционально затрагивает беднейшие слои населения, вынуждая их тратить большую часть своего дохода на оплату услуг», — отметила собеседница.
«Однако вопрос бедности не является исключительно финансовым аспектом. Психологические и эмоциональные последствия роста цен на коммунальные услуги также нельзя игнорировать. У людей могут возникнуть чувства незащищенности и беспомощности, что способствует увеличению уровня стрессов и тревог, ухудшая общее состояние здоровья», — считает эксперт.
Она подчеркнула, что рост коммунальных услуг в июле имеет многосторонние и далеко идущие последствия. Он затрагивает не только финансовую стабильность людей, но и уровень социального благополучия, экономическую устойчивость и психологический комфорт. Решение проблемы требует комплексного подхода и учета интересов всех слоев населения, чтобы предотвратить дальнейшее углубление социально-экономического неравенства и обеспечить устойчивое развитие общества.
PR-директор «Лайм-Займ», Новосибирск, Диана Притыко рассказала RostovGazeta, что они проводили интернет-опрос на тему оплаты ЖКХ. Оказалось, что в 2023 году много респондентов брали кредиты и займы на услуги ЖКХ.
Еще около 18% опрошенных оформляли в кредит до 5 000 рублей, 10% — до 20 000 рублей, 3% — до 70 000 рублей, чтобы оплатить коммунальные услуги или долги по ним.
Примерно 69% признались, что им хватает собственных средств.
«Сумму оплаты ЖКХ считает для себя приемлемой половина опрошенных россиян. Для 23% респондентов это слишком большая нагрузка на семейный бюджет, посильной была бы сумма в 2 раза меньше. Примерно 14% временами накапливают долги из-за того, что им не всегда хватает денег на оплату ЖКХ. Еще 10% вынуждены экономить воду и свет, чтобы платеж по квитанции был ниже», — уточнила собеседница.
Она добавила, что в опросе приняли участие россияне старше 19 лет, из них 71% входит в возрастную группу от 26 до 45 лет.
Таким образом, опрошенные эксперты считают, что очередное повышение коммуналки скажется на благосостоянии граждан и они значительно это прочувствуют на своем бюджете.
Расширенный материал RostovGazeta о подорожании коммуналки читайте по ссылке.