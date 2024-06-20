Прямой автобусный рейс из Таганрога в Сочи запустят с 21 июня

Posted Сегодня, 17:05
Published Сегодня, 17:05
Modified Сегодня, 17:06
Updated Сегодня, 17:06
С пятницы, 21 июня, из Таганрога запустят прямой автобус в Сочи. Он будет идти через Ростов-на-Дону, Туапсе, Лазаревское и Лоо. Стоимость одного билета составит 2 675 рублей.
Уточняется, что автобусы будут ходить ежедневно. Отправление с Таганрогского автовокзала в 22.00, а с Главного автовокзала Ростова — в 23.45. В пути до Сочи автобус будет 11 часов. Прибытие на конечную точку ожидается в 09.00.
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