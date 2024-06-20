Прямой автобусный рейс из Таганрога в Сочи запустят с 21 июня

Уточняется, что автобусы будут ходить ежедневно. Отправление с Таганрогского автовокзала в 22.00, а с Главного автовокзала Ростова — в 23.45. В пути до Сочи автобус будет 11 часов. Прибытие на конечную точку ожидается в 09.00.