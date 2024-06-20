rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 11:56

Published Сегодня, 11:56

Modified Сегодня, 11:58

Updated Сегодня, 11:58

Отдых и питание: эксперт рассказал об ограничениях ростовчан из-за роста коммуналки

Ростовчане собираются урезать расходы на питание из-за роста цен на коммуналку

20 июня 2024, 11:56
Фото: darkdwarf/cc by 2.0/flickr.com
Отдых и питание: эксперт рассказал об ограничениях ростовчан из-за роста коммуналки

Эксперт заявил, что ростовчане урежут расходы на питание из-за цен на коммуналку

Очередное повышение тарифов на услуги ЖКХ, запланированное на 1 июля 2024 года, вызывает обоснованные опасения относительно ухудшения материального положения граждан, в том числе в Ростовской области, рассказал RostovGazeta топ-менеджер, советник по экономике и социологии РАЕН Антон Баланов.

Рост тарифов ЖКХ

В России, включая Ростовскую область, тарифы на услуги ЖКХ будут пересмотрены в сторону увеличения. Очередное повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги намечено на 1 июля 2024 года. В 2023 году они остались неизменными, так что это будет первое увеличение цен на ЖКУ за последние полтора года.

Ежегодно устанавливаются максимальные индексы, превышение которых недопустимо. В Ростовской области они варьируются от 9,5% до 9,9%.

Летом платежи за коммунальные услуги, за исключением газа и отопления, могут вырасти максимум на 9,5%, а за электроэнергию — на 9%.

Что касается газа, максимальный рост платежей составит 10,7%.

С 2024 года начал действовать новый дифференцированный подход к увеличению оплаты за отопление.

Если в конце декабря прошлого года стоимость за гигакалорию была ниже 2,9 тысячи рублей, то с 1 июля 2024 года максимальное повышение тарифов на отопление составит 9,5%. В случае, если тариф был выше указанного значения, оплата останется на уровне декабря 2023 года.

С 2024 года начал действовать новый дифференцированный подход к увеличению оплаты за отопление.С 2024 года начал действовать новый дифференцированный подход к увеличению оплаты за отопление.
С 2024 года начал действовать новый дифференцированный подход к увеличению оплаты за отопление.
Фото: Pxhere

Снижение расходов на еду

По словам Антона Баланова, средний рост тарифов ЖКХ по стране может составить около 8-10%. Это существенная нагрузка, которая ляжет на бюджеты российских семей.

«Для многих людей, особенно с невысокими доходами, коммунальные платежи и так являются значительной статьей расходов. Дополнительное повышение тарифов вынудит их урезать расходы на другие важные нужды — питание, одежду, образование, отдых», — рассказал собеседник.

Он добавил, что это неизбежно приведет к снижению уровня и качества жизни. Наиболее уязвимыми окажутся социально незащищенные слои населения — пенсионеры, многодетные семьи, безработные граждане. Для них рост тарифов ЖКХ может стать серьезным ударом по бюджету. Чтобы смягчить негативные последствия, государству, вероятно, придется расширить программы адресной социальной поддержки.

Это может включать увеличение размеров субсидий на оплату ЖКУ, рост пособий и льгот для малообеспеченных категорий.

«В целом, повышение тарифов ЖКХ в 2024 году неизбежно скажется на уровне жизни граждан, особенно социально уязвимых. Властям предстоит принимать меры, чтобы не допустить резкого ухудшения материального положения населения», — подытожил собеседник.

Повышение тарифов на ЖКХ может заставить экономить ростовчан на едеПовышение тарифов на ЖКХ может заставить экономить ростовчан на еде
Повышение тарифов на ЖКХ может заставить экономить ростовчан на еде
Фото: rostovgazeta.ru

Кто будет жить хуже

Представитель консультационного центра по экономическим проблемам Ирина Зезюкова рассказала, что в июле 2024 года рост тарифов на коммунальные услуги вызовет новую волну роста бедности населения. Сильнее всего это коснется людей с доходом до 30 тысяч рублей.

«Те же, кто имеет заработную плату от 200 000 рублей и выше, практически не заметят это повышение», — отметила собеседница.

Как не допустить падения уровня жизни

По словам эксперта, нужна целенаправленная помощь в виде удвоения, утроения пенсий пенсионерам, пособий, доплаты малоимущим до средней зарплаты в регионе. Главная ценность страны — это ее люди.

Она рассказала, что рост коммунальных расходов станет дополнительным триггером к отъезду населения и поиску регионов с большей оплатой труда во всей стране. По ее мнению, если не предпринимать действий для прямой помощи людям, то количество демографических и трудовых проблем будет только расти.

Кого сильнее всего коснется подорожание коммуналки

Основатель юридической компании Sanochkina Марина Саночкина сообщила, что некоторые категории граждан будут жить беднее. Подорожание коммунальных услуг коснется пенсионеров, многодетных семей и тех, кто получает прожиточный минимум.

Кого сильнее всего коснется подорожание коммуналкиКого сильнее всего коснется подорожание коммуналки
Кого сильнее всего коснется подорожание коммуналки
Фото: Pxhere
«Если говорить о пенсионерах и сравнивать повышение ЖКХ с учетом инфляции, как это любят говорить, то вопрос встает остро, так как повышение пенсий в среднем составляет 7%, а реальная инфляция — 9%. Здесь также нужно учитывать размер пенсии, и станет понятно, что инфляционные издержки ни при чем», — объяснила собеседница.

В целом опрошенные нами эксперты делают выводы, что рост стоимости услуг ЖКХ не пройдет незаметно, а сильнее всего это прочувствуют те, кто и так живут бедно.

Читайте также:
Ресурсоснабжающие организации будут штрафовать в Ростове за грязную или холодную водуТарифы ЖКХ резко вырастут в Ростовской области с 1 июляВласти рассказали, как сильно вырастет коммуналка в Ростовской области
#Илья Протвинов#Общество#Экономика#Ростов-на-Дону#ЖКХ#Тарифы#Бюджеты
Подпишитесь
Житель Азова рассказал о последствиях мощного пожара на резервуаре с горючим
Сегодня, 11:37
Москвичка осталась в шоке от дорог и освещения в Ростовской области
Сегодня, 12:42
Шолохов, вареные раки и Баста вошли в культурный код Ростова-на-Дону
Сегодня, 13:04
Появились новые кадры полыхающего третьи сутки пожара на нефтебазе в Азове
Сегодня, 13:06
Банк ДОМ. РФ с начала года выдал ипотечных кредитов на ИЖС в объеме 13,5 млрд рублей
Сегодня, 09:00