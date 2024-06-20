Ростовчане собираются урезать расходы на питание из-за роста цен на коммуналку

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
В России, включая Ростовскую область, тарифы на услуги ЖКХ будут пересмотрены в сторону увеличения. Очередное повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги намечено на 1 июля 2024 года. В 2023 году они остались неизменными, так что это будет первое увеличение цен на ЖКУ за последние полтора года.
Ежегодно устанавливаются максимальные индексы, превышение которых недопустимо. В Ростовской области они варьируются от 9,5% до 9,9%.
Летом платежи за коммунальные услуги, за исключением газа и отопления, могут вырасти максимум на 9,5%, а за электроэнергию — на 9%.
Что касается газа, максимальный рост платежей составит 10,7%.
С 2024 года начал действовать новый дифференцированный подход к увеличению оплаты за отопление.
Если в конце декабря прошлого года стоимость за гигакалорию была ниже 2,9 тысячи рублей, то с 1 июля 2024 года максимальное повышение тарифов на отопление составит 9,5%. В случае, если тариф был выше указанного значения, оплата останется на уровне декабря 2023 года.
По словам Антона Баланова, средний рост тарифов ЖКХ по стране может составить около 8-10%. Это существенная нагрузка, которая ляжет на бюджеты российских семей.
«Для многих людей, особенно с невысокими доходами, коммунальные платежи и так являются значительной статьей расходов. Дополнительное повышение тарифов вынудит их урезать расходы на другие важные нужды — питание, одежду, образование, отдых», — рассказал собеседник.
Он добавил, что это неизбежно приведет к снижению уровня и качества жизни. Наиболее уязвимыми окажутся социально незащищенные слои населения — пенсионеры, многодетные семьи, безработные граждане. Для них рост тарифов ЖКХ может стать серьезным ударом по бюджету. Чтобы смягчить негативные последствия, государству, вероятно, придется расширить программы адресной социальной поддержки.
Это может включать увеличение размеров субсидий на оплату ЖКУ, рост пособий и льгот для малообеспеченных категорий.
«В целом, повышение тарифов ЖКХ в 2024 году неизбежно скажется на уровне жизни граждан, особенно социально уязвимых. Властям предстоит принимать меры, чтобы не допустить резкого ухудшения материального положения населения», — подытожил собеседник.
Представитель консультационного центра по экономическим проблемам Ирина Зезюкова рассказала, что в июле 2024 года рост тарифов на коммунальные услуги вызовет новую волну роста бедности населения. Сильнее всего это коснется людей с доходом до 30 тысяч рублей.
«Те же, кто имеет заработную плату от 200 000 рублей и выше, практически не заметят это повышение», — отметила собеседница.
По словам эксперта, нужна целенаправленная помощь в виде удвоения, утроения пенсий пенсионерам, пособий, доплаты малоимущим до средней зарплаты в регионе. Главная ценность страны — это ее люди.
Она рассказала, что рост коммунальных расходов станет дополнительным триггером к отъезду населения и поиску регионов с большей оплатой труда во всей стране. По ее мнению, если не предпринимать действий для прямой помощи людям, то количество демографических и трудовых проблем будет только расти.
Основатель юридической компании Sanochkina Марина Саночкина сообщила, что некоторые категории граждан будут жить беднее. Подорожание коммунальных услуг коснется пенсионеров, многодетных семей и тех, кто получает прожиточный минимум.
«Если говорить о пенсионерах и сравнивать повышение ЖКХ с учетом инфляции, как это любят говорить, то вопрос встает остро, так как повышение пенсий в среднем составляет 7%, а реальная инфляция — 9%. Здесь также нужно учитывать размер пенсии, и станет понятно, что инфляционные издержки ни при чем», — объяснила собеседница.
В целом опрошенные нами эксперты делают выводы, что рост стоимости услуг ЖКХ не пройдет незаметно, а сильнее всего это прочувствуют те, кто и так живут бедно.