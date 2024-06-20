Ростовчане собираются урезать расходы на питание из-за роста цен на коммуналку

В России, включая Ростовскую область, тарифы на услуги ЖКХ будут пересмотрены в сторону увеличения. Очередное повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги намечено на 1 июля 2024 года. В 2023 году они остались неизменными, так что это будет первое увеличение цен на ЖКУ за последние полтора года.