Ростовская область отражает атаки беспилотников, а люди мечтают о пенсии

SuperJob поделился результатами опроса среди работающих ростовчан. У них поинтересовались, какой размер пенсии они считают достойным. Выяснилось, что в среднем «пенсия мечты» у ростовчан составляет 48 тысяч рублей. Это в два раза больше, чем в среднем по России.