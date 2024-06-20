Ростовская область отражает атаки беспилотников, а люди мечтают о пенсии

Posted Сегодня, 15:10
Published Сегодня, 15:10
Modified Сегодня, 15:12
Updated Сегодня, 15:12
В министерстве обороны России доложили, что в ночь на 20 июня ВСУ пытались атаковать Ростовскую область. Дежурные средства ПВО перехватили беспилотник. Его сбили, разрушений и пострадавших нет.
Над каким именно райном перехватили БПЛА, в Минобороны не уточнили. Губернатор Василий Голубев атаку беспилотника не комментировал.
Помимо Ростовской области, БПЛА пытались атаковать еще пять регионов России.
Московский аналитический центр НАФИ рассказал, из чего состоит культурный код Ростова-на-Дону. В исследовании сообщается, что 90% местных жителей поддерживают создание единой культурной самоидентичности города.
В культурный код Ростова аналитики предложили включать реку Дон, раков, донскую уху и курник. Также самоидентичность Ростова, по мнению экспертов, составляют писатель Михаил Шолохов, рэпер Баста, певица Ирина Аллегрова и брэнд одежды Gloria Jeans.
Путей развития культурного кода аналитики видят несколько. Например, идентичность Ростова можно продвигать через исторический колорит или природное многообразие.
SuperJob поделился результатами опроса среди работающих ростовчан. У них поинтересовались, какой размер пенсии они считают достойным. Выяснилось, что в среднем «пенсия мечты» у ростовчан составляет 48 тысяч рублей. Это в два раза больше, чем в среднем по России.
Самые большие ожидания от пенсии отмечены у респондентов в Москве, Питере и Тюмени. Там местные жители мечтают в старости получать от государства 51,7 тысячи рублей, 51 тысячу рублей и 49,7 тысячи рублей соответственно.