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Posted Сегодня, 15:10

Published Сегодня, 15:10

Modified Сегодня, 15:12

Updated Сегодня, 15:12

Новости Ростовской области за 20 июня

Ростовская область отражает атаки беспилотников, а люди мечтают о пенсии

20 июня 2024, 15:10
Фото: Шедеврум
Новости Ростовской области за 20 июня
Беспилотник пытался атаковать Ростовскую область, тем временем жители назвали свою «пенсию мечты», а аналитики определили, что входит в культурный код региона.

Атака БПЛА

В министерстве обороны России доложили, что в ночь на 20 июня ВСУ пытались атаковать Ростовскую область. Дежурные средства ПВО перехватили беспилотник. Его сбили, разрушений и пострадавших нет.

Над каким именно райном перехватили БПЛА, в Минобороны не уточнили. Губернатор Василий Голубев атаку беспилотника не комментировал.

Помимо Ростовской области, БПЛА пытались атаковать еще пять регионов России.

Киевский режим атаковал Ростовскую область беспилотником 20 июня
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Культурный код

Московский аналитический центр НАФИ рассказал, из чего состоит культурный код Ростова-на-Дону. В исследовании сообщается, что 90% местных жителей поддерживают создание единой культурной самоидентичности города.

В культурный код Ростова аналитики предложили включать реку Дон, раков, донскую уху и курник. Также самоидентичность Ростова, по мнению экспертов, составляют писатель Михаил Шолохов, рэпер Баста, певица Ирина Аллегрова и брэнд одежды Gloria Jeans.

Путей развития культурного кода аналитики видят несколько. Например, идентичность Ростова можно продвигать через исторический колорит или природное многообразие.

Шолохов, вареные раки и Баста вошли в культурный код Ростова-на-Дону
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Михаил ШолоховМихаил Шолохов
Михаил Шолохов
Фото: wikimedia.org

«Пенсия мечты»

SuperJob поделился результатами опроса среди работающих ростовчан. У них поинтересовались, какой размер пенсии они считают достойным. Выяснилось, что в среднем «пенсия мечты» у ростовчан составляет 48 тысяч рублей. Это в два раза больше, чем в среднем по России.

Самые большие ожидания от пенсии отмечены у респондентов в Москве, Питере и Тюмени. Там местные жители мечтают в старости получать от государства 51,7 тысячи рублей, 51 тысячу рублей и 49,7 тысячи рублей соответственно.

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