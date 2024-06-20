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Updated Сегодня, 13:13

«Роствертол» прирастет дочерним предприятием из Батайска

«Роствертол» прирастет дочерним предприятием из Батайска

20 июня 2024, 12:30
Фото: ПАО «Роствертол»
Производитель вертолетов ПАО «Роствертол» планирует провести реорганизацию и присоединить дочернее предприятие «Авиаприборный ремонтный завод».

«Реорганизация упростит ряд рабочих и производственных процессов и поможет развитию аэродромного комплекса в Батайске, на котором и базируется АПРЗ», — сообщил источник Rostovgazeta. Окончательное решение о присоединении предприятий будет принято на собрании акционеров.

Отметим, что «Роствертол» одно из ведущих предприятий оборонного комплекса на юге России. Основанный 1 июля 1939 года завод освоил производство около 50 типов летательных аппаратов и их модификаций, произвел свыше пяти тысяч самолетов и вертолетов.

Особой гордостью ростовских вертолетостроителей является один из крупнейших и самый грузоподъемный серийно выпускаемый вертолет Ми-26. В настоящее время предприятие массово набирает новых сотрудников.

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