«Роствертол» прирастет дочерним предприятием из Батайска

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
«Реорганизация упростит ряд рабочих и производственных процессов и поможет развитию аэродромного комплекса в Батайске, на котором и базируется АПРЗ», — сообщил источник Rostovgazeta. Окончательное решение о присоединении предприятий будет принято на собрании акционеров.
Отметим, что «Роствертол» одно из ведущих предприятий оборонного комплекса на юге России. Основанный 1 июля 1939 года завод освоил производство около 50 типов летательных аппаратов и их модификаций, произвел свыше пяти тысяч самолетов и вертолетов.
Особой гордостью ростовских вертолетостроителей является один из крупнейших и самый грузоподъемный серийно выпускаемый вертолет Ми-26. В настоящее время предприятие массово набирает новых сотрудников.