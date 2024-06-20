«Роствертол» прирастет дочерним предприятием из Батайска

Отметим, что «Роствертол» одно из ведущих предприятий оборонного комплекса на юге России. Основанный 1 июля 1939 года завод освоил производство около 50 типов летательных аппаратов и их модификаций, произвел свыше пяти тысяч самолетов и вертолетов.