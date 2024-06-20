Шолохов, вареные раки и Баста вошли в культурный код Ростова-на-Дону

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
По результатам исследования аналитики пришли к выводу о том, что 72% ростовчан удовлетворены городом. А 90% жителей Ростова-на-Дону поддерживают создание культурного кода. Так, эксперты предлагают внести в эту уникальную самоидентичность Ростова реку Дон, писателя Михаила Шолохова, рэпера Басту, вареных раков, уху, курник по-казачьи, певицу Ирину Аллегрову, компанию Gloria Jeans и многое другое.
Исследователи рассказали, что культурный код Ростова-на-Дону может развиваться абсолютно по-разному. Например, через исторический колорит или природное своеобразие. А если объединить оба пункта, то это позволит повысить привлекательность города для туристов, улучшить качество жизни горожан и сформировать гармоничную общественную среду.
Отметим, что сильными сторонами Ростова посчитали внешний вид парков и общественных пространств, а также исторический облик города.
Ранее Ростов-на-Дону признали лучшим торговым городом.