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Posted Сегодня, 13:04

Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

Шолохов, вареные раки и Баста вошли в культурный код Ростова-на-Дону

Шолохов, вареные раки и Баста вошли в культурный код Ростова-на-Дону

20 июня 2024, 13:04
Фото: Государственный музей-заповедник М. А. Шолохова
Шолохов, вареные раки и Баста вошли в культурный код Ростова-на-Дону
Московский аналитический центр НАФИ рассказал из чего состоит культурный код Ростова-на-Дону. Соответствующая информация размещена на сайте агентства.

По результатам исследования аналитики пришли к выводу о том, что 72% ростовчан удовлетворены городом. А 90% жителей Ростова-на-Дону поддерживают создание культурного кода. Так, эксперты предлагают внести в эту уникальную самоидентичность Ростова реку Дон, писателя Михаила Шолохова, рэпера Басту, вареных раков, уху, курник по-казачьи, певицу Ирину Аллегрову, компанию Gloria Jeans и многое другое.

Исследователи рассказали, что культурный код Ростова-на-Дону может развиваться абсолютно по-разному. Например, через исторический колорит или природное своеобразие. А если объединить оба пункта, то это позволит повысить привлекательность города для туристов, улучшить качество жизни горожан и сформировать гармоничную общественную среду.

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Отметим, что сильными сторонами Ростова посчитали внешний вид парков и общественных пространств, а также исторический облик города.

Ранее Ростов-на-Дону признали лучшим торговым городом.

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#Регина Симакова#Общество#Город#Культура#Ростов-на-Дону#Баста#Река Дон#Ростовчане#Культурное наследие#Индивидуальные особенности#Донские раки
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