Шолохов, вареные раки и Баста вошли в культурный код Ростова-на-Дону

По результатам исследования аналитики пришли к выводу о том, что 72% ростовчан удовлетворены городом. А 90% жителей Ростова-на-Дону поддерживают создание культурного кода. Так, эксперты предлагают внести в эту уникальную самоидентичность Ростова реку Дон, писателя Михаила Шолохова, рэпера Басту, вареных раков, уху, курник по-казачьи, певицу Ирину Аллегрову, компанию Gloria Jeans и многое другое.