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Posted Сегодня, 08:23

Published Сегодня, 08:23

Modified Сегодня, 08:25

Updated Сегодня, 08:25

Ростов-на-Дону накроет жара до +35 градусов

Стало известно, когда в Ростове спадет адская жара и пройдут дожди

20 июня 2024, 08:23
Фото: Pxhere
Ростов-на-Дону накроет жара до +35 градусов

Резкий спад температуры в Ростове ожидается 21 июня

Жара не планирует покидать Ростов-на-Дону ближайшее время. На днях температура воздуха достигнет +35 градусов, сообщают синоптики.

Четверг, 20 июня, будет самым жарким днем на неделе. Синоптики прогнозируют безоблачную, но немного ветренную погоду. Утром температура воздуха прогреется до +29 градусов, но уже в середине дня столбики термометров поднимутся до +35 градусов. Зной отступит только вечером. Ночью станет прохладнее — до +17.

В пятницу, 21 июня, ожидается небольшая облачность с кратковременными дождями. Максимальная температура воздуха днем от +24 до +26 градусов. Ночью будет немного прохладнее до +19 градусов.

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В субботу, 22 июня, синоптики прогнозируют малооблачную погоду без осадков. Днем воздух прогреется до +29 градусов. К вечеру температура пойдет на спад. Ночью ожидается до +19 градусов.

Ранее два автобуса и легковушка столкнулись на мокрой дороге во время ливня в Ростове.

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