Стало известно, когда в Ростове спадет адская жара и пройдут дожди

Четверг, 20 июня, будет самым жарким днем на неделе. Синоптики прогнозируют безоблачную, но немного ветренную погоду. Утром температура воздуха прогреется до +29 градусов, но уже в середине дня столбики термометров поднимутся до +35 градусов. Зной отступит только вечером. Ночью станет прохладнее — до +17.