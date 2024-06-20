Стало известно, когда в Ростове спадет адская жара и пройдут дожди

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Четверг, 20 июня, будет самым жарким днем на неделе. Синоптики прогнозируют безоблачную, но немного ветренную погоду. Утром температура воздуха прогреется до +29 градусов, но уже в середине дня столбики термометров поднимутся до +35 градусов. Зной отступит только вечером. Ночью станет прохладнее — до +17.
В пятницу, 21 июня, ожидается небольшая облачность с кратковременными дождями. Максимальная температура воздуха днем от +24 до +26 градусов. Ночью будет немного прохладнее до +19 градусов.
В субботу, 22 июня, синоптики прогнозируют малооблачную погоду без осадков. Днем воздух прогреется до +29 градусов. К вечеру температура пойдет на спад. Ночью ожидается до +19 градусов.
Ранее два автобуса и легковушка столкнулись на мокрой дороге во время ливня в Ростове.