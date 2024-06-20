Стало известно, сколько работодатели готовы платить жителям Ростова-на-Дону

Эксперты сравнили динамику зарплатных предложений в крупных городах РФ весной этого и прошлого года. Выяснилось, что значительнее всего за год выросли предлагаемые соискателям доходы в Краснодаре. Рост зарплатных предложений там составил 17%. В среднем сейчас в Краснодаре работодатели готовы платить сотрудникам 59 879 рублей.