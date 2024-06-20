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Posted Сегодня, 06:05

Published Сегодня, 06:05

Modified Сегодня, 06:05

Updated Сегодня, 06:05

Ростов занял второе место среди городов России по приросту зарплат

Стало известно, сколько работодатели готовы платить жителям Ростова-на-Дону

20 июня 2024, 06:05
Фото: Unsplash
Ростов занял второе место среди городов России по приросту зарплат

Среднее предложение по зарплате в Ростове превысило 56,7 тысячи рублей

Весной средняя предлагаемая зарплата в Ростове достигла 56 746 рублей, сообщили RostovGazeta аналитики «Авито Работа».

Эксперты сравнили динамику зарплатных предложений в крупных городах РФ весной этого и прошлого года. Выяснилось, что значительнее всего за год выросли предлагаемые соискателям доходы в Краснодаре. Рост зарплатных предложений там составил 17%. В среднем сейчас в Краснодаре работодатели готовы платить сотрудникам 59 879 рублей.

Ростов-на-Дону занял второе место. В городе предлагаемая соискателям зарплата выросла на 13%. Сейчас составляет в среднем 56 746 рублей.

Отметим, что второе место Ростов разделил с Барнаулом, Челябинском, Тулой, Калининградом, Казанью и Ставрополем. Там год году зарплатные предложения также увеличились на 13%.

Стало известно, сколько денег остается у ростовчан от зарплаты
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В целом по России прирост средних зарплат для новых сотрудников за год составил 11%. В среднем россиянам весной текущего года готовы были предложить 63 130 рублей в месяц.

«Несмотря на то, что зарплатная гонка в стране замедляется, мы всё ещё наблюдаем значимый рост средних зарплатных предложений для новых сотрудников. Этот прирост обусловлен дефицитом кадров и развитием в регионах определенных сфер», — комментирует Дмитрий Пучков, управляющий директор «Авито Работа».

Ранее RostovGazeta подобрала варианты подработки летом в Ростове.

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